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'Seki cezaevinde değil AMATEM'de yatsın'

Meclis Uyuşturucu Komisyonu'ndan CHP'li Ersin: "Seki'nin cezaevine değil tedaviye ihtiyacı var".

08 Mart 2009 02:00

Meclis Uyuşturucu Komisyonu'ndan CHP'li Ersin: "Seki'nin cezaevine değil tedaviye ihtiyacı var".

Sabah gazetesinin haberine göre, kokain operasyonu kapsamında tutuklanan şarkıcı Deniz Seki'nin durumu Meclis gündemine taşındı. Meclis Uyuşturucu Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Bakırköy Kadın Tutukevi'nde sanatçıya uyuşturucuyla ilgili nasıl bir tedavi uygulandığı konusunda bilgi aldı.

Cezaevi yönetimi, mahkeme kararı olmadığı için ünlü şarkıcının uyuşturucu tedavisi görmediğini söyledi.

Ersin, Meclis'te uyuşturucu komisyonu çalışmalarında, bağımlılara yönelik tedavi yöntemlerini yetkililerin ayrıntılı biçimde anlattıklarına dikkat çekti ve "Ne kadar erken tedavi başlarsa, kişinin hayatına devam etmesi kolaylaşıyor. Bunun için sanatçının cezaevine değil, hastaneye ihtiyacı var. Hemen AMATEM'de tedavisine başlanmalı" dedi. "Deniz Seki cezaevinde tutulmamalı. Tutulması da doğru değil" diyen Ersin "Bence yapılması gereken hastaneye yatırılmasıdır" diye konuştu.

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