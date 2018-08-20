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Spor

Şekersporlu güreşçiler madalya ile döndü

KAYSERİ (DHA) - Almanya’nın Dortmund kentinde düzenlenen Grekoromen Güreş Turnuvası'nda Türkiye 5 madalya kazandı

20 Ağustos 2018 20:44

KAYSERİ (DHA) - Almanya’nın Dortmund kentinde düzenlenen Grekoromen Güreş Turnuvası\'nda Türkiye 5 madalya kazandı. Milli takımda yer alan Kayseri Şekerspor\'un 2 güreşçisi bronz madalya kazanarak yurda döndü.
Grekoromen Güreş Turnuvası\'nda 97 kiloda Süleyman Damirci, Macar rakibi Török Zsolt’u yenerek altın madalya kazanırken, Kayseri Şekersporlu Milli güreşçiler Doğuş Ayazcı 55 kiloda ve Onur Atalay 63 kiloda bronz madalya kazandı.
Türkiye, 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya ile turnuvayı tamamladı.

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