Şekerli ve gazlı içecekler, böbrek taşı riskini artırabilir

ABD'de yapılan bir araştırma şekerli ve gazlı içecekleri fazla tüketenlerde böbrek taşı oluşma riskinin artabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, alınan sıvının türü ve böbrek taşı oluşumu arasında bağlantı bulundu.

Araştırmada günde bir ya da daha fazla şekerli ve gazlı içecek tüketenlerde böbrek taşı oluşma riskinin, bu içecekleri haftada birden az tüketenlere göre yüzde 23 fazla olduğu tespit edildi. Kahve, çay ve portakal suyu gibi içecekleri tüketenlerde ise riskin azaldığı belirtildi.

Gary Curhan ve ekibi, 194 bin 95 kişinin sağlık durumunu ortalama 8 yıl inceledi. Katılımcılardan beslenme ve yaşam biçimlerine ilişkin anketler de doldurmaları istendi.

"Clinical Journal of the American Society of Nephrology" dergisinde yayımlanan araştırmada, gazlı ve şekerli içecekler ne kadar çok tüketilirse böbrek taşı oluşuma riskinin o kadar artabileceği uyarısında bulunuldu.