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Yaşam
Deutsche Welle

Şekerleme fuarı Köln'de açıldı

Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı ISM 2016 Köln'de açıldı. Fuarda ürünlerini sergileyen 65 ülkeden bin 600 firma arasında 69 Türk şirketi de bulunuyor.

31 Ocak 2016 16:08


Bu yıl 46'ıncı kez düzenlenen Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı'nda Almanya'dan 221 firma temsil ediliyor.

Fuarda şekerleme ve bisküvi sektörü "Helal ürünler" kategorisinde 208, "Koşer" kategorisinde 249 üretici yer alıyor. "Organik ürünler" konusunda ise 22 firma temsil edilirken, "Fair traid" adı verilen adil üretim ve ticaret alanında 122 üretici ürünlerini teşhir ediyor.

Ayrıca alerjiye duyarlı tatlı gıdalar, el üretimleri, vejeteryan çok işlevli gıdalar da sergileniyor.

Geçen yıl fuarı 37 bin kişi ziyaret etmiş, bin 513 şirket ürünlerini sergilemişti.

Sadece şekerleme ve bisküvi sektörlerinden temsilcilerin katılabildiği fuar 3 Şubat'ta sona erecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UluslararasıBisküvi Fuarı ISMKölnTürkBisküvi Fuarı AlmanyaDeutsche Welle Türkçe DPA/ISMTY/BS

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