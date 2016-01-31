Şekerleme fuarı Köln'de açıldı



Bu yıl 46'ıncı kez düzenlenen Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı'nda Almanya'dan 221 firma temsil ediliyor.

Fuarda şekerleme ve bisküvi sektörü "Helal ürünler" kategorisinde 208, "Koşer" kategorisinde 249 üretici yer alıyor. "Organik ürünler" konusunda ise 22 firma temsil edilirken, "Fair traid" adı verilen adil üretim ve ticaret alanında 122 üretici ürünlerini teşhir ediyor.

Ayrıca alerjiye duyarlı tatlı gıdalar, el üretimleri, vejeteryan çok işlevli gıdalar da sergileniyor.

Geçen yıl fuarı 37 bin kişi ziyaret etmiş, bin 513 şirket ürünlerini sergilemişti.

Sadece şekerleme ve bisküvi sektörlerinden temsilcilerin katılabildiği fuar 3 Şubat'ta sona erecek.