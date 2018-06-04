Şekerleme firmasının iftarında Bedia Akartürk sürprizi

BURSA, (DHA)- BURSA\'da faaliyet gösteren bir şekerleme firması, yurt içi ve yurt dışındaki bayi ve tedarikçilerini geleneksel iftar yemeğinde buluşturdu. Bu yıl 8\'inci kez düzenlenen iftar yemeğine konuk olan Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk mini konser verdi.

Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markaları ile Bursa kestanesini tüm dünyaya tanıtan İlka Şekerleme, Ramazan ayında gerçekleştirdiği geleneksel iftar ile yurt içi ve yurt dışındaki bayi ve tedarikçilerini bir araya getirdi. Firma ortaklarından ve Genel Müdür Mümin Akgün, iftar yemeğinin, tedarikçiler, bayiler ve şirket çalışanları arasındaki bağları güçlendirdiğini ve kaynaşma fırsatı sunduğunu dile getirdi. Firmanın diğer ortaklarından Demet Ünlü de gösterişten uzak, huzur dolu bir ortamda oruçlarını açtıklarını ifade ederek, iftar yemeğinin çalışanların ve bayilerin firma ile daha sağlıklı ilişkiler kurmasına katkı sağladığını söyledi.

İftar yemeğinin ardından, firmadan emekli olan Meliha Yılmaz\'a plaketini Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk ile Genel Müdür Mümin Akgün birlikte verdi. Plaket takdimi sonrasında Bedia Akartürk, iftar yemeğine katılanlara sürpriz yapıp türküler söyledi.



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