-Şekeri şekerciden, pastayı pastacıdan alın TRABZON (A.A) - 28.08.2011 - Ramazan Bayramı'na az bir süre kala renk renk şeker ve çikolatalar tezgahlardaki yerini alırken yetkililer, vatandaşları şekeri şekerciden, pastayı pastacıdan almaları konusunda bir kez daha uyardı. Trabzon Tatlıcı Pastacı ve Şekerciler Odası Başkanı İlhan Karabekir, Ramazan Bayramı dolayısıyla şeker ve çikolata satışlarının arttığını belirterek, ''Sektörde genelde satışlar fena değil, çok bir sıkıntı yok'' dedi. Karabekir, merdivenaltı imalatın her sektörde olduğu gibi kendi sektörlerinde de büyük sıkıntı yarattığını ifade ederek, ''Bu konuda amir konumundaki daireler yeterli hassasiyeti gösterse onu da önlemiş oluruz. Merdivenaltı imalatlara karşı vatandaşlar ürünü nereden aldığını bilirse hem biz iyi mal üretmiş oluruz, iyi hizmet etmiş oluruz hem ülke ekonomisi faydanmış olur ve kayıt dışı da oluşmaz. Onun için vatandaşların alışveriş yaptıkları yerleri iyi seçmeleri lazım. Rastgele yerlerden alışveriş yapmamaları gerekir'' diye konuştu. Piyasada açık olarak satılan ve dökme tabir edilen şeker ve çikolataların tamamen ''kanser üreten'' maddeler içerdiğini öne süren Karabekir, şöyle devam etti: ''Bunlar meyve posalarından yapılan, menşei belli olmayan ürünler. Hatta bazılarını kiloyla satmıyorlar, gelişi güzel kağıt poşetlere doldurup satıyorlar. Tamamen kanserojen maddeler... Bunların satın alınmamasını öneriyoruz. Bugün piyasada kaliteli şekerin fiyatı 10, kaliteli çikolatanın fiyatı ise 20 liranın üzerindedir. Tatlılar da 10 liranın üzerindedir. Bugün 5 liraya satılan tatlılar 3, 4, hatta 10 kere yanmış yağla yapılan mamullerdir. O da kanserojendir. Bunların denetimlerinin iyi yapılması lazım.'' Karabekir, şekerin şekerciden, pastanın pastacıdan satın alınması önerisinde bulunarak, şunları kaydetti: ''Büfeler pasta ve poğaça satıyor, bu sağlıklı bir şey değil. Bunlar, yanmış yağlardan yapılan ürünler ve dikkat edilmesi gerekiyor. Trabzon'da 200'ün üzerinde üyemiz var ve bunların 100'den fazlası pastacı. Oda olarak gerekli uyarıları üyelerimize yapıyoruz. Üyelerimiz de bu konuda hassasiyet gösteriyor. Ürünlerimiz sağlıklı ve hijyeniktir. Kasaplar, lokantalar, büfeler tatlı satıyor bunların önlenmesi lazım.''