Şekerden uzak durmanız için 7 neden

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, şekerin fazlasının 'iflah olmaz' bir sağlık düşmanı olduğunu söyledi. Müftüoğlu şekerden uzak durmak için 7 neden sıraladı.

1) Damarları tıkıyor: Şeker kimyasal özellikleri nedeniyle kolesterolden daha tehlikeli bir damar tıkayıcısı. Damarların sertleşip plaklarla işgal edilmesinde yüksek LDL kolesterol gibi bir damar düşmanı. Kanda artan şeker yoğunluğu, LDL (kötü) kolesterolü okside ederek onu daha da toksik bir yapıya dönüştürüyor.

2) Bağışıklığı bozuyor: Şeker yine aynı nedenle çok tehlikeli bir bağışıklık baskılayıcı. Şeker tüketimi arttıkça bağışıklığımız çöküyor. Yüksek kan şekeri seviyesi diyabetlilerin enfeksiyonlara daha sık yakalanmaları ve tedavilerinin daha güç olması anlamına geliyor. Şeker, bakterilerin de, kanser hücrelerinin de en sevdikleri gıda!

3) Şişmanlatıyor: Şeker iflah olmaz bir insülin uyarıcısı. Pankreas bezi, kan şekerindeki ani yükselmelerde sisteme bol miktarda insülin pompalıyor. Çok kısa bir süre sonra da insülin direnci devreye giriyor. Yüksek insülin seviyeleri ve insülin direnci ise belin kalınlaşıp göbeğin büyümesi, karaciğerin yağlanıp safra taşlarının oluşması, diyabete, obeziteye davetiye çıkarılması yani ‘metabolik sendrom’ anlamına geliyor. Netice mi? Obezite patlıyor, diyabet salgını başlıyor.

4) Belleği zayıflatıyor Şeker bilinen en güçlü bellek düşmanlardan. Kanıtı, şeker ayarını ciddiye almayan 60 yaş üzerindeki diyabetliler. Şeker hastalarında beyin harabiyeti daha erken başlayıp daha hızlı seyir gösteriyor. Belki de bu nedenle bazı nöroloji ve metabolizma uzmanları Alzheimer hastalığı için ‘tip-3 diyabet’ tanımını kullanıyor. Özetle şeker, beyni de hızlı ve erken yaşlandırıyor. Kanda şeker arttıkça, beyin daha hızlı yıpranıp küçülüyor.

5) Kıkırdağı eritiroy: Şeker eklemlerimizi de tahrip ediyor. Yalnızca eklem kıkırdaklarını eritip romatizmayı tetiklemiyor, kemik erimesini de hızlandırabiliyor. Bitmedi! Şeker (özellikle früktoz) tüketimi fazla olanlarda GUT HASTALIĞI’na ve/veya hiperinsülinemiye daha sık rastlanıyor. Unutmayın: Gut bilinen en can sıkıcı metabolik ve romatizmal hastalıklardan biri.

6) İktidarı azaltıyor: Şeker cinsel hormonların üretimini de baskılıyor; üstelik sperm sayısını ve kalitesini düşürüp, sağlıklı gelecek nesil beklentisini tehlikeye atabiliyor. Aşırı şeker tüketiminin, iktidarsızlıkla sonuçlanabilecek damar tıkanmalarına davetiye çıkardığı da biliniyor.

7) Şeker bilinen en güçlü iltihap tetikleyicilerinden biri, belki de birincisi. Önüne gelen her şeyi ‘şekerle boğarak!’, yapısını alt üst ediyor. Mesela proteinler! Proteinler temel yapıtaşlarımız. Onların ‘şeker havuzuna düşmesi’ ve yapılarının bozulması, daha kırılgan, o sert ve toksik yapılara dönüşmesi ve neticede ‘zararlı atıklar’ haline gelmeleri demek.

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