T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Şekerden uzak durmanız için 7 neden

"Şekerin fazlası 'iflah olmaz' bir sağlık düşmanı"

30 Ocak 2017 13:55

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, şekerin fazlasının 'iflah olmaz' bir sağlık düşmanı olduğunu söyledi. Müftüoğlu şekerden uzak durmak için 7 neden sıraladı.

1) Damarları tıkıyor: Şeker kimyasal özellikleri nedeniyle kolesterolden daha tehlikeli bir damar tıkayıcısı. Damarların sertleşip plaklarla işgal edilmesinde yüksek LDL kolesterol gibi bir damar düşmanı. Kanda artan şeker yoğunluğu, LDL (kötü) kolesterolü okside ederek onu daha da toksik bir yapıya dönüştürüyor.

2) Bağışıklığı bozuyor: Şeker yine aynı nedenle çok tehlikeli bir bağışıklık baskılayıcı. Şeker tüketimi arttıkça bağışıklığımız çöküyor. Yüksek kan şekeri seviyesi diyabetlilerin enfeksiyonlara daha sık yakalanmaları ve tedavilerinin daha güç olması anlamına geliyor. Şeker, bakterilerin de, kanser hücrelerinin de en sevdikleri gıda!

3) Şişmanlatıyor: Şeker iflah olmaz bir insülin uyarıcısı. Pankreas bezi, kan şekerindeki ani yükselmelerde sisteme bol miktarda insülin pompalıyor. Çok kısa bir süre sonra da insülin direnci devreye giriyor. Yüksek insülin seviyeleri ve insülin direnci ise belin kalınlaşıp göbeğin büyümesi, karaciğerin yağlanıp safra taşlarının oluşması, diyabete, obeziteye davetiye çıkarılması yani ‘metabolik sendrom’ anlamına geliyor. Netice mi? Obezite patlıyor, diyabet salgını başlıyor.

4) Belleği zayıflatıyor Şeker bilinen en güçlü bellek düşmanlardan. Kanıtı, şeker ayarını ciddiye almayan 60 yaş üzerindeki diyabetliler. Şeker hastalarında beyin harabiyeti daha erken başlayıp daha hızlı seyir gösteriyor. Belki de bu nedenle bazı nöroloji ve metabolizma uzmanları Alzheimer hastalığı için ‘tip-3 diyabet’ tanımını kullanıyor. Özetle şeker, beyni de hızlı ve erken yaşlandırıyor. Kanda şeker arttıkça, beyin daha hızlı yıpranıp küçülüyor.

5)  Kıkırdağı eritiroy: Şeker eklemlerimizi de tahrip ediyor. Yalnızca eklem kıkırdaklarını eritip romatizmayı tetiklemiyor, kemik erimesini de hızlandırabiliyor. Bitmedi! Şeker (özellikle früktoz) tüketimi fazla olanlarda GUT HASTALIĞI’na ve/veya hiperinsülinemiye daha sık rastlanıyor. Unutmayın: Gut bilinen en can sıkıcı metabolik ve romatizmal hastalıklardan biri.

6)  İktidarı azaltıyor: Şeker cinsel hormonların üretimini de baskılıyor; üstelik sperm sayısını ve kalitesini düşürüp, sağlıklı gelecek nesil beklentisini tehlikeye atabiliyor. Aşırı şeker tüketiminin, iktidarsızlıkla sonuçlanabilecek damar tıkanmalarına davetiye çıkardığı da biliniyor.

7) Şeker bilinen en güçlü iltihap tetikleyicilerinden biri, belki de birincisi. Önüne gelen her şeyi ‘şekerle boğarak!’, yapısını alt üst ediyor. Mesela proteinler! Proteinler temel yapıtaşlarımız. Onların ‘şeker havuzuna düşmesi’ ve yapılarının bozulması, daha kırılgan, o sert ve toksik yapılara dönüşmesi ve neticede ‘zararlı atıklar’ haline gelmeleri demek.

Müftoğlu'nun yazısının tamamını okumak için tıklayın

ETİKETLER

Osman Müftüoğluşekersağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24