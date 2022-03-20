Şekerde arz sıkıntısı; çuvalı 700 liraya kadar çıktı

Türkşeker’in piyasaya yeterince şeker sunamaması nedeniyle şekerin girdi olarak kullanıldığı sektörlerde sıkıntı yaşanmaya başladı. Türkşeker 50 kiloluk şekerin çuvalını 270 liraya satarken, toptancılarda bu oran çok daha yüksek.

Birgün'ün haberine göre 50 kiloluk şeker çuvalının piyasada fiyatı 700 liraya kadar çıktı. Üreticiler, şeker tedarikinde yaşadıkları sorun sebebiyle üretim yapamıyor. Fiyatın düşük kalmasından dolayı Türkşeker’e yoğun bir talep bulunurken, Türkşeker sadece anlaşmalı marketlere şeker satışı yapıyor, piyasaya şeker vermiyor.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, ürünlerinde şeker kullanan sanayiciler ve gıda toptancılarının şekere ulaşamadıklarını ve artan şeker fiyatları nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek artan maliyetin enflasyonist bir baskı yaratmaması için Türkşeker’in üreticiye destek olması çağrısında bulundu.

"Arz yeterli değil"

Yaşanan şeker krizine ilişkin bir değerlendirme yapan GTO Başkanı Yıldırım, yetkililere Türkşeker’in piyasaya arz miktarını artırması ve üreticiye uygun fiyatlı şeker satışı yapması çağrısında bulundu.



Yıldırım yaptığı değerlendirmesinde fiyatlar nedeniyle işletmelerin zarar ettiğini belirtti:

“Gıda toptancısı ve sanayicisi üyelerimiz ile yaptığımız istişarelerde piyasaya şeker arzının yeterli olmadığı ve fiyatların aşırı yüksek olduğuna dair geri bildirimler aldık. Son dönemlerde şeker fiyatlarında yüksek tutarlardaki artış işletmelerin yeni fiyatlama yapmasını engellemekte özellikle de taahhüde bağlı üretimlerde işletmelerin zarar etmesine yol açmakta.”

"Sağdan soldan şeker topluyoruz, maliyetlerimiz yükseliyor"

Özel şeker fabrikalarının piyasa değerinin daha üstünden fiyatla kendilerine şeker satmak istediğini söyleyen çekme helva üreticileri de sorunun çözülmesini talep etti. “Bu zamana kadar hammaddede hiçbir sıkıntımız yoktu ama bugünlerde şeker tedariki sorunu yaşamaya başladık” diyen Mesut Duran son 2-3 aydır şeker fabrikasından şeker almanın mümkün olmadığını söyledi.



Fabrikanın imalatçıya şeker vermediğini belirten Duran, “Bu yüzden bizlerde şeker tedarik edebilmek için sağdan soldan şeker topluyoruz. Dışarıdan şeker aldığımız takdirde, maliyetlerimiz yükseliyor. Vatandaşa bu maliyetleri yansıtmak zorunda kalıyoruz” dedi.

CHP vekilden şeker fabrikası hatırlatması

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise özelleştirilen şeker fabrikalarını hatırlatarak "Stratejik bir tarım ürünü olan şeker fabrikaları 2018 yılında 682 milyon dolara özelleştirildi. Önce 2015 yılında başlayan şeker ithalatı 2020 yılına kadar devam etti. 2021 yılında artan kur nedeniyle içerdeki şeker fiyatları dünya fiyatlarının altında kaldı. İthalat eden firmalar içeriye yönelince ve dışarıya şeker satışları başlayınca iç piyasada daralma meydan geldi. Bir de üstüne enerji maliyetlerine artınca fiyatlar yükseldi. Bugün pancar üreticisi özel fabrikaların ve Türk Şeker tarafından iki kere fiyat açıklamasına rağmen çiftçi pancar üretmek istemiyor. Bizi yağ, un krizi yanında şimdi de şeker krizi bekliyor" dedi.