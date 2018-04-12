Şekerciyi öldüren amca- yeğen 15 yıl sonra yakalanıp tutuklandı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA’da, 15 yıl önce tarlada, şeker çuvalı içinde cesedi bulunan, boğularak, öldürüldüğü belirlenen şekerci Sezai Çakar\'ı (29), lokum satan Hazmi Dağ (61) ile yeğeni Celalettin Dağ\'ın (41) öldürdüğü ortaya çıktı. Polis operasyonuyla yakalanan şüpheliler, sorgusunda Çakar\'ı, kendilerine vadeli olarak şeker satmadığı için öldürdüklerini itiraf etti. Amca- yeğen, tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat 2003 tarihinde, merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Hakça Sokak\'taki boş tarlada, şeker çuvalının içinde cesedi bulunan şekerci Sezai Çakar\'ı öldürenlerin yakalanması için 2018 yılının başında yeniden çalışma başlattı. Çakar cinayetini çözmek için oluşturulan özel ekip, olay tarihinde ele geçirilen delilleri ve alınan ifadeleri inceledi. Çakar\'ın yakınlarıyla yeniden görüşmeler yapılırken, şeker sattığı esnaf incelemeye alındı. Özel ekip, yaptığı araştırmada, Çakar\'dan sürekli şeker satın alan lokum üreticisi Recep Dağ (66), oğlu Celalettin Dağ ve kardeşi Hazmi Dağ’a ait şirketin, o dönem aşırı borç dolayısıyla esnaftan ham madde alamayarak, iflas ettiğini tespit etti.

RUSYA’YA GİTMİŞLER

Polis ekipleri, şüphelerini Dağ ailesi üzerinde yoğunlaştırdı. Ekipler, cinayetin işlendiği gün Recep Dağ\'ın Bursa\'ya lokum satmaya gittiğini, oğlu Celalettin ile kardeşi Hazmi Dağ\'ın Konya\'da olduğunu; ancak cinayetten kısa süre sonra Hazmi ve yeğeni Celalettin Dağ\'ın önce Bursa\'ya oradan da Rusya\'ya gittiğini saptadı.

Amca- yeğenin Rusya\'da 1,5 yıl kalıp, yurda tekrar döndüğü belirlendi. Ekipler, olay günü Recep Dağ’ın, kardeşi Hazmi ile 18, oğlu Celalettin\'le de 15 defa telefonla görüştüğünü, sonraki süreçte ise telefon görüşmelerinin azaldığını tespit etti. Recep Dağ’ın yine aynı gün 5 kez \'155 Polis İmdat\' hattını aradığı da belirlendi.

VADELİ ŞEKER SATMADIKLARI İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Polis ekipleri, 9 Nisan günü düzenlediği operasyonla Recep Dağ, oğlu Celalettin Dağ ve kardeşi Hazmi Dağ\'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Recep Dağ, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı. Hazmi ve yeğeni Celalettin Dağ ise emniyetteki sorgusunda, Sezai Çakar\'ı, kendilerine vadeli olarak şeker satmadığı için öldürdüklerini itiraf etti. Hazmi Dağ, polisteki ifadesinde, “Recep Dağ, lokum satmak üzere Bursa’ya gitti. Biz de yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle üreteceğimiz lokumlara şeker temin etmek üzere Sezai Çakar’ın iş yerine gittik. Kendisinden vadeli olarak şeker istedik. Çakar, bize ‘Siz zaten bataksınız, ben peşin parayla çalışıyorum. Size vadeli olarak şeker veremem\' dedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sezai Çakar, başına aldığı ağır darbeler sonrası bayıldı. Sezai, yerdeyken, boğazına ip geçirip, onu boğduk. Soluğu kesildikten sonra yakalanmamak için şeker çuvalı taşıyormuş gibi ayaklarına ve başına çuval geçirerek, minibüse bindirdik. Daha sonra cesedi boş bir tarlaya attık” diye konuştu.

DELİL BIRAKMAMAK İÇİN MİNİBÜSÜ DE PARÇALAMIŞLAR

Cinayet sonrası arkalarında delil bırakmamak için minibüsü de parçaladıklarını itiraf eden Celalettin Dağ ise “Olaydan sonra minibüsü defalarca yıkatmamıza rağmen kan lekelerini çıkaramadık. \'Yakalanacağız\' korkusuyla cesedi taşıdığımız minibüsü hurdaya çıkarıp, parçalattık. Böylece minibüsten kurtulduk. Daha sonra önce Bursa’ya daha sonra da Rusya’ya gittik” dedi.

ÖLEN ŞEKERCİNİN ANNESİ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Oğlu Sezai Çakar\'ın öldürülmesinin ardından anne Anakız Çakar’ın (75) psikolojisinin bozulduğu, halen hastanede, psikiyatri servisinde tedavi gördüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hazmi ile Celalettin Dağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.



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