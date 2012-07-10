Şekercioğlu: Beyin göçü tersine çevrilmeli

IŞIL ÖZ

TÜBİTAK, “Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı” için kolları sıvadı.

12-13 Temmuz tarihlerinde Marmara Otel’de gerçekleşecek olan kurultayın amacı “Türkiye için yurt dışındaki bilgi ve teknolojinin transferi için ne tür modeller mekanizmalar olabileceğini tespit etmek, yurt dışındaki bilginin ticarileştirilmesine yönelik yöntem ve modellerin ülkemize aktarılmasına yönelik önerileri geliştirmek, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik alanında uluslararası bir cazibe merkezi haline getirilebilmesi için atılabilecek somut adımları tespit etmek, yurt dışındaki Türk bilim insanları ile kalıcı ve çok yönlü işbirliklerinin kurulmasına ve geliştirilmesi için gereken fon mekanizmalarını belirlemek” olarak açıklandı.

Kurultaya davet edilen isimlerden biri de KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu. Şekercioğlu, kurultaydan çıkacak sonuçlardan oldukça umutlu.

Böyle bir kurultayın Türkiye’deki beyin göçünü tersine çevirmek için çok önemli bir adım olduğunu söyleyen Şekercioğlu, bu konuda kendisinin de elinden geleni yaptığını söyledi:

“Utah Üniversitesi Biyoloji Bölümü’ndeki doğa koruma ekolojisi ve biyoçeşitlilik laboratuarıma bu sene iki ABD’li doktora öğrencisi kabul ettim. Bu iki öğrencim de doktora araştırmalarını Kars, Iğdır ve Ardahan’ın kuşları ve memelileri üzerine yapacaklar. Arizona ve Hawaii’den iki Amerikalı öğrencinin Kars ve Iğdır’da araştırma yapması, beyin göçünün tersine çevrilmesidir.”

‘Türkiye, ekolojik araştırma ve doğa koruma çalışmalarına çok daha fazla önem vermeli’

Devletin Türkiye’de yapılan ekolojik araştırma, biyoçeşitlilik takip ve yaban hayatı koruma çalışmalarına somut destekler vermesi gerekliliğinin altını çizen Şekercioğlu, Türkiye’nin bu konuda çok geride olduğunu ve giderek gerilediğini hatırlattı:

“2012 Yale Çevre Performansı Endeksi’nde Türkiye 30 sıra geri giderek, 109. oldu. Biyoçeşitlilik ve doğal alanların korunmasında ise 132 ülke arasında 121. oldu. Türkiye’nin eşsiz biyoçeşitliliğin içinde olduğu krizden kurtulması için, ülkemizin ekolojik araştırma ve doğa koruma çalışmalarına çok daha fazla önem vermesi gerek. Bu kurultayda bu konuları gündeme getirmek için elimden geleni yapacağım.”