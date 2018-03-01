Şekerbank son bir yılda yüzde 32 büyüdü

İstanbul, 1 Mart (DHA) - Şekerbank T.A.Ş.’nin aktif büyüklüğü son bir yılda yüzde 32 artışla 31.3 milyar liraya ulaştı. Toplam kredi hacmini yıllık yüzde 17 artışla 20.7 milyar liraya ulaştıran Şekerbank, en yüksek büyümeyi KOBİ kredilerinde gerçekleştirdi.

Şekerbank’ın 2017 yılsonu net kârı 115 milyon lira olurken, bankanın toplam özkaynakları aynı dönemde yüzde 7.0 artarak 2.7 milyar liraya ve sermaye yeterlik rasyosu ise yüzde 15.4 seviyesine ulaştı. Anadolu’daki köklü mevduat tabanını kuvvetlendirmeye devam eden Banka’nın mevduat büyüklüğü ise yıllık yüzde 22 artışla 2017 yılsonu itibariyle 19.7 milyar liraya ulaştı.

Servet Taze: “KOBİ kredilerinde yüzde 24 büyüme sağladık”

Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, Banka’nın 31.12.2017 tarihli solo bilançosuna ve 2017 faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Reel sektörün desteklenmesi amacıyla Kredi Garanti Fonu’nun işlerliğinin artırılması başta olmak üzere ekonomi otoritelerince atılan pozitif adımların da desteğiyle 2017 yılında da üretime, ihracata ve yatırıma dayalı büyümeyi finanse etmeye devam ettik. Kurulduğumuz günden bugüne önceliğimiz olan Anadolu’da KOBİ, esnaf ve çiftçilere ulaşmayı sürdürdük. 65 yıla varan Anadolu Bankacılığı uzmanlığımız doğrultusunda, 2017 yılında stratejik odağımız olan KOBİ kredilerinde yüzde 24 büyüme sağladık. Üretime olan desteğimizi sürdürmek için KOBİ’lerimize ve çiftçilerimize alternatif çözümler sunmaya devam ediyoruz.”

2017 yılında yine Anadolu’da tasarruf sahiplerinin değişmeyen adresi olmayı sürdürdüklerini belirten Taze, “Banka olarak aynı zamanda kaynak çeşitliliği de sağladık. 2017 yılının son günlerinde çıktığımız ve planlanan arz tutarının yüzde 20 üzerinde bir taleple 300 milyon lira olarak gerçekleşen sermaye benzeri tahvil ihracı Türk Lirası’na ve bankamızın köklü marka değerine olan güvenin önemli bir teyidi oldu” dedi.