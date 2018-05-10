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Ekonomi

Şekerbank konut kredi faizlerini yüzde 0.98'e indirdi

İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - Şekerbank, konut kredisi faiz oranlarını düşürdü

10 Mayıs 2018 20:34

İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - Şekerbank, konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. 60 aya varan vadelerde uygulanacak indirimle Şekerbank, ilk defa konut kredisi kullanacak olan bireylere 500.000 liraya kadar olan konut kredisi taleplerinde faiz oranlarını yüzde 0.98’e çekti.
Konut kredisi faizlerinde indirime giden öncü bankalardan Şekerbank’ta indirimli faiz oranları bugünden itibaren geçerli olacak.
Konuyla ilgili konuşan Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze şu açıklamaları yaptı:
“Ekonominin inişli çıkışlı her döneminde lokomotif sektörlerin başında gelen konut sektöründe yaşanacak canlılık tüm faaliyet alanlarını pozitif yönde etkileyecek potansiyele sahip.
“Bu kapsamda biz de tüm faaliyetlerimizin temelinde yatan sorumlu bankacılık geleneğimizle hem konut sektörünü ivmelendirerek ekonomimize katkı sağlamak hem de ilk kez konut kredisiyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla faiz oranlarımızda indirime gittik.
“Özellikle Anadolu’daki tabana yaygın müşteri profilimizle ekonomik büyümeyi tabana yayarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

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