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Ekonomi

Şekerbank, icradan satılan hisselerini geri aldı

Yapılan ihale sonrası Şekerbank en yüksek 175 milyon TL'lik teklifle hacizli hisseyi satın aldı

29 Nisan 2016 20:19

Şekerbank'ın icradan satışı istenen yüzde 9.4'lük hissesi için ihale yapıldı. İhaleye, alacaklı Vakıfbank'ın dışında Şekerbank da katıldı. Yapılan ihale sonrası Şekerbank en yüksek 175 milyon TL'lik teklifle hacizli hisseyi satın aldı. Böylece, Kazak BTA Securities'e ait olan söz konusu hissenin yeni sahibi Şekerbank oldu. Vakıfbank için de, alacağını tahsil etme imkânı doğmuş oldu.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Şekerbank’ın hisselerinin icradan satışıyla ilgili dün icra müdürlüğünün verdiği iptal kararı, bu sabah mahkemeye yapılan itiraz sonrası kaldırılmış, mahkeme 178 milyon lira bedelli hissenin icradan satışı için devam kararı vermişti.

Konuyla ilgili alacaklı durumda olan Vakıfbank’ın KAP’a bulunduğu açıklama şöyle: 
"İlgili açıklamamızda belirtilen ELT Lojistik Ltd. Şti. firması lehine kullandırılan krediyle ilgili, T.C. İstanbul 14. İcra Dairesi 2016/ 5236 Esas No.lu dosyasında verilen Şekerbank T.A.Ş. hisselerinin satışının durdurulmasına ilişkin karar, Bankamızca yapılan şikayet üzerine icra mahkemesi kararı ile iptal edilmiş olup, söz konusu hisselerin satış işlemlerinin devamına karar verilmiştir.”

 

Sıkı pazarlık

 

Şekerbank'ın hisseleri için teklif 87 milyon 379 bin lira ile başladı. Kıran kırana pazarlık sonrasında rakam 175 milyon liraya kadar çıktı. En son teklif Şekerbank'tan geldi. Böylece, hacizli olan 9,4'lük hissenin sahibi Şekerbank oldu.

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