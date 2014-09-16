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Sağlık

Şeker tüketimini azaltmanın çaresi ‘şeker vergisi’

Sağlık uzmanları, şeker tüketiminin azaltılması için daha fazla çaba harcanması gerektiği uyarısında bulundu ve şeker vergisi konulmasını önerdi

16 Eylül 2014 18:32

Uzmanlar, devlet hastaneleri ya da okullarda, şekerleme ya da şekerli içecekler satılan makinelerin kaldırılmasını, yüzde 2.5'tan fazla şeker içeren gıdalara "Yüksek şeker" uyarısının konmasını ve şeker vergisi getirilmesini önerdi.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları günlük enerji ihtiyacının şekerden karşılanma oranının yüzde 10'den yüzde 5'e düşürülmesini önermişti. Sağlık makaleleri yayımlayan BMC Kamu Sağlığı dergisinde yer alan bir araştırmada, bu hedefin artık yüzde üçe çekilmesi gerektiği vurgulandı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Londra Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırmasına göre, şeker tüketiminin sıfıra yakın bir değerden yüzde 5'e çıkması, çocuklarda diş çürüklerini iki katına çıkarıyor. Sanayileşmiş ülkelerde, diş tedavisi harcamaları genel sağlık bütçesinin yüzde 5 ila 10'unu oluşturuyor.

 

Bir kutu içecekteki şeker

 

Araştırmaya öncülük eden Prof. Philip James, şeker tüketimini azaltacak sihirli bir formül olmadığını ancak bunun çok önemli bir sağlık meselesi olduğunu belirterek bir an önce adım atılması gerektiğini vurguladı.

Araştırma, tüketimi azaltma çabalarına bir çok kişinin yüzde 10 hedefini bile tutturamadığına işaret ediyor.

Enerji ihtiyacının yüzde 5'inin şekerden karşılanması kadınların günde 25 grama kadar (beş çay kaşığı) erkeklerin de 35 grama kadar (7 çay kaşığı) şeker tüketmesi anlamına geliyor.

Bir kutu (330 ml) kolalı şekerli içecek tek başına günlük enerji ihtiyacının yüzde beşini karşılamaya yetiyor.

 

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