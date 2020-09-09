Şeker, tansiyon ve kalp hastası, yüzde 46 engelli PTT emekçisi, “Personel yetersizliği gerekçesiyle beni zorla çalıştırıyorlar. Günde en az 150 kişiyle işlem yapıyorum” diyor. Bir dağıtımcı ise evinde Covid-19 tedavisi gören bir arkadaşlarının zorla işe getirildiğini anlatıyor.

Koronavirüs vaka sayılarının hızla arttığı PTT iş yerlerinde, kronik hastalığı ya da engeli olduğu için idari izinde olması gereken emekçilerin zorla çalıştırıldığı iddia edildi.

BirGün'den Rıfat Kırcı'nın haberine göre, PTT emekçileri, salgına karşı maske ve dezenfektan dışında hiçbir önlem alınmadığını söylerken, iş yüklerinin artmasına rağmen personel sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekiyor.

Şeker, tansiyon, kalp hastası ve yüzde 46 engeli bulunan bir PTT memuru, “Risk grubundaki çalışanları idari izne göndermeleri gerekiyor; ancak personel yetersizliği gerekçesiyle bizi zorla işe getiriyorlar. Kovmakla tehdit ediyorlar. Günde en az 150 kişiyle işlem yapıyorum” diyor.

Bir işçi ise evinde Covid-19 tedavisi süren bir arkadaşlarının zorla işe getirildiğinin anlatıyor.

"Kovmakla tehdit ediyorlar"

Zonguldak’ta PTT Merkez Şube’de çalışan ve kronik hastalıkları nedeniyle yüzde 46 engeli olan bir memur kendisinin zorla çalıştırıldığını aktarıyor. “Şeker, tansiyon ve kalp hastasıyım. Bypass ameliyatı oldum. Nöropatik ağrılarım var. Yüzde 46 engelliyim ve risk grubundayım” diyen PTT emekçisi, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Amir ‘işi yapacak personel yok’ diyor. Personel alın o zaman. Taşeronda üniversite mezunu bir sürü genç var. Hepsi de düşük ücretle çalışıyorlar. Ben hastayım; beni zorla işe çağırdılar. İdari izindeydim, 25 gün önce zorla işe çağırdılar. Gelmezsem kovulacağımı söylüyorlar. Benim elimde Cumhurbaşkanlığı belgesi var. İdari izinli sayılmam gerektiğine dair e-nabız uygulamasında bildirim var. Ancak istedikleri zaman çağırabileceklerini söylüyorlar.”

Her gün en az bin kişi geliyor

Çalışma ortamının hijyenden yoksun olduğunu ve günde en az 150 kişiyle işlem yaptığını anlatan PTT emekçisi, “Benim yanımda 2 kişi daha var. 3 kişi çalışıyoruz, onlar da işlem yapıyor. Bir günde en az 500 kişi girip çıkıyor odaya” diyor.

KESK Haber-Sen 2 No'lu Şube Basın-Yayın, Eğitim, Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri olan Bektaş, vahim bir iddiayı da dile getiriyor. Covid-19 tedavisi devam eden bir çalışanın işe çağrıldığını söyleyen Bektaş, şöyle diyor:

“Bir arkadaşımız Covid oldu. Hastaneden taburcu edildi, tedavisinin evden devam edilmesine karar verildi. Ancak arkadaşımızı ‘iş ne olacak’ diye çalışmaya çağırdılar. Whatsapp gruplarında ‘Rapor almayın, işinizin başına geleceksiniz’ diye emir yağdırıyorlar.”