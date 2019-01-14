Şeker Piliç'in sahipleri gözaltına alındı

2015'te iflasını açıklayan Şeker Piliç'in sahibe O.B. ve oğlu H.B., Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturma kapsamında, iflas halindeki Şeker Piliç'in sahiplerinden O.B. ile oğlu H.B. ve bir ecza deposu sahibi A.Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait adreslere operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3 zanlının ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şeker Piliç'in 2015 yılındaki iflasının ardından fabrikası, eklentileri ve taşınmazları satışa çıkarılmıştı. Geçtiğimiz eylül ayında Şeker Piliç fabrikasının 1625 parselde bulunan kesimhane ve idare binası, ipotek alacağına karşılık Garanti Bankası A.Ş.'nin olmuştu.