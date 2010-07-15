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Politika

ŞEKER PANCARI FİYATLARI İÇİN YASA TEKLİFİ TBMM (A.A)

15 Temmuz 2010 21:40

-ŞEKER PANCARI FİYATLARI İÇİN YASA TEKLİFİ TBMM (A.A) - 15.07.2010 - Şeker pancarı fiyatlarının her yılın Ekim ayından önce belirlenmesini öngören yasa teklifi verildi. AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep yıldırım, Ayhan Sefer Üstün, Erol Aslan Cebeci ve Şaban Dişli'nin imzalarını taşıyan teklif ''Şeker Kanunu''nda değişiklik öngörüyor. Teklife göre, şeker fabrikalarına verilecek kota miktarları fabrikaların nominal üretim kapasitelerinin yüzde 45'inin altında olamayacak. Şeker pancarı fiyatları ürünün ekiminden önce belirlenecek. Gerekçede, böylece, üreticiye alternatif ürünler arasında tercih imkanı verilmesinin amaçlandığı belirtildi.  Şeker pancarını ham madde olarak kullanan şirketlerin ham madde ihtiyacı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının hazırladığı tarım havzaları üretim ve destekle modeline göre, şeker pancarı üretimine uygun tarım alanlarından münavebe esasları dahilinde üreticiler ve temsilcileri ile şirketler veya fabrikalar arasında sözleşme düzenlenerek temin edilecek. Şeker pancarı ekim alanlarının tespiti, şirketlerin kendilerine tahsis edilen kota miktarlarına ve nominal üretim miktarlarına uygun olarak şirketlerin görüşleri alınarak Şeker Kurulu tarafından belirlenecek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayından sonra kesinleşecek.  Şirketler, ayrıca kendi ekim alanlarından yeterli ham madde bulamadıkları takdirde münavebe esasları dahilinde, ekim alanları dışından da, Şeker Kurumunun denetiminde üreticiler ile sözleşme yaparak pancar temin edebilecek. Şeker üretiminde kullanılan diğer ham maddeler ise şirketler tarafından ve piyasadan temin edilecek. Gerekçede, düzenlemeyle ''şeker pancarı üretim havzaları üzerinde faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin ham madde üretim havzalarını sahiplenerek tekelleşmelerinin önlenmesi, sektörün diğer temsilcileri ile rekabet ortamının yaratılmasının amaçlandığı'' ifade edildi.

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