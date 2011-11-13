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Sağlık

Şeker ölçümünde kan, yerine göz yaşlarını kullanılacak

Diyabet hastaları gün içinde parmaktan yapmak zorunda kaldıkları şeker ölçümünde kan, yerine göz yaşlarını kullanabilecek.

13 Kasım 2011 02:00

T24 - Michigan Üniversitesi'nden bilim adamlarının üzerinde çalıştığı bir test sayesinde diyabet hastaları gün içinde parmaktan yapmak zorunda kaldıkları şeker ölçümünde kan, yerine göz yaşlarını kullanabilecek.


Şeker hastaları hemen her gün parmaktan kan vererek, ölçüm aletleriyle evde şeker düzeylerini ölçmek zorunda. Tabii kimi zaman hastalar parmaklarını kanatmak istemedikleri için bu ölçümlerden kaçınabiliyorlar ve gerektiği kadar test yapmıyorlar.


Michigan Üniversitesi'nden bilim adamlarının bulduğu bir sensörle glukoz düzeyi artık kan yerine göz yaşı kullanılarak ölçülebilecek. Doktorlar parmaktan yapılan kan testi yerine kullanılabilecek, daha basit bir test için inanılmaz bir talep olduğunu belirtiyor.


Sıkça kullanılan bu testler insülin üretemeyen ve dolayısıyla kan şekeri düzeyini devamlı kontrol etmesi gereken tip 1 diyabet hastaları için geçerli. Hastalar bu şeker düzeylerine göre insülin iğnelerini yapıp yapmamaya karar veriyor.


Eğer kan şekeri çok fazla düşerse hastalar komaya girebilir ve eğer tedavi edilmezse ölüme kadar götürebilir.


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