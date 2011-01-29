Şeker ölçüm cihazı krizi çözüldü!

T24 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine, bir süredir vatandaşların bedelini ancak ceplerinden ödemeleri halinde alabildikleri, diyabet hastalarını mağdur eden krizin çözüldüğünü bildirdi.



Zararsız, “Hastalar, önceden olduğu gibi eczanelerden şeker ölçüm çubuğunu alabilecekler. Bedelini SGK ödeyecek” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Kriz öncesine dönüldü



Bir vatandaşın, şeker ölçüm çubuklarının fiyatıyla ilgili başvurusu üzerine, Danıştay, SGK’nın tanesini 55 kuruştan aldığı şeker ölçüm çubuğunun bu fiyattan satışıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bunun üzerine SGK da ilgili firmalara ödemeyi durdurunca, vatandaşlar sağlık güvenceleri kapsamında, eczanelerden, tıbbi sarf malzemesi satan merkezlerden her gün kullanmak zorunda oldukları şeker ölçüm çubuklarını alamaz hale gelmişlerdi.

Yaşanan sıkıntıya ve vatandaşlardan gelen tepkilere üzerine SGK Başkanlığı, üretici ve firmaları acil toplantıya çağırarak, soruna çözüm bulma arayışına hız vererek, “en kısa sürede çözüm bulunacak” sözü vermişti. SGK Başkanı Zararsız, bir yandan Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararına itiraz ederken, ortaya çıkan sıkıntıyı gidermek için ilgili firmalarla da pazarlık yürüttüklerini belirterek şu müjdeyi verdi: “Ancak bu pazarlıklardan vatandaşlar etkilenmeyecek. Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararından önce olduğu gibi vatandaşlar, şeker ölçüm çubuklarını eczanelerinden alabilecekler. Eczaneler de ürün bedellerini SGK’ya fatura ederek bu bedelleri kurumumuzdan tahsil edecekler. SGK bu güvenceyi eczanelere verdi. Artık, bu konuda hastalar ve yakınları bir sıkıntı yaşamayacaklar.”









