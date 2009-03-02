Şeker krizini yenin

Canınız her tatlı çektiğinde 'şeker krizim tuttu' diye doğru mutfağa koşuyorsanız, dikkatli olun.



Prof. Dr. Mehmet Öz, Sabah gazetesindeki yazısında şeker kriziyle başa çıkmanın yollarını anlatıyor.



“Canınız her tatlı çektiğinde 'şeker krizim tuttu' diye doğru mutfağa koşuyorsanız, dikkatli olmanın zamanı gelmiş demektir. Uykusuzluk, yetersiz seks ve susuzluk da şeker krizi nedenleridir.



Neden canınızın şekerli gıdaları çektiğini bilirseniz, büyük beden kıyafetlerden uzak durmanız da o kadar kolaylaşır. Bakalım siz örnek verdiğimiz üç tipten hangisine aitsiniz?



1- Beni hemen besleyin, yoksa sizi öldürürüm!



Bu durum genellikle, düşük kan şekerini yansıtır. Bu kriz anında şekerli bir şeyler yemek ilk birkaç dakika işe yarayabilir ama uzun vadede işleri daha kötü hale getirir.



Çözüm: Birkaç şeker yemek, bu atak durumun önüne geçebilir. Ancak daha sonra kan şekerinizi sabit tutabilmek için proteinli gıdalarla beslenin. Bir büyük ana öğün yerine, birçok küçük öğünle beslenmek kan şekerinizin düşmesini engeller.



2- Lolipop yemek istiyorum!



Lolipop yediğiniz zaman kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama daha sonra canınız daha da fazlasını isteyebilir.



Çözüm: Doktorlar bu durumun 'gut'ta büyümeyi tetikleyebileceğini ve tedaviye sağlıklı bakteriler olan probiyotik'lerin yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu tür probiyotikleri kapsül halinde alabilirsiniz.



3- Regl öncesi depresyonundayım!



Periyot yani adet döneminde vücudunuzdaki düşük serotonin seviyesi, sizin daha çok karbonhidratlı gıdalar yemek istemenize sebep olabilir.



Çözüm: Bitter çikolata yemek size doğal bir antidepresan etkisi verebilir. (Ancak koca bir kutuyu yemeyin!) Eğer çok aç değilseniz; yürüyüş yapın veya biraz su için. 'Özellikle bir şeyler yemek istiyorum' fikrine uykusuzluk, yetersiz seks ve su eksikliğinin de neden olabileceğini unutmayın!”

