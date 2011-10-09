Şeker hastalığına yeni umut

T24 - Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) bir gene bağlı olabileceğini belirleyen bilimadamları, araştırmalarının sonucunda olumlu sonuç alındığı takdirde hastalığın tedavi sürecine büyük katkı sağlanabileceğini belirtti.
İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nden bilimadamları, ciddi ve nadir rastlanan hipoglisemi türünün görüldüğü 3 çocuğun genlerini inceledi.
Çocuklarda aşırı derecede çalışan bir enzim belirleyen bilimadamları bu hastalarda, ensülinin denetlediği hücrelerarası uyarı yollarında rol oynayan enzimi kodlayan AKT2 geninde aynı mutasyona rastlandı.
Bilimadamları mutasyonun ensülin seviyesinden bağımsız olarak enzimin sürekli çalışmasına yol açtığını, dolayısıyla kandaki şeker düzenini bozduğunu vurguladı.
Araştırmaya imza atanlardan Profesör Stephen O'Rahilly, AKT1'i hedef alan kanser ilaçlarının bulunduğuna, bu ilaçların AKT2'de de etkili olabileceğine dikkati çekti.
"Science" dergisinde yayımlanan araştırmanın, ciddi hipoglisemi hastalarının tedavisine ışık tutabileceği belirtildi.