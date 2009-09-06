Şeker hastalığına yabanmersini

Bazı yörelerde çayüzümü olarak da bilinen yabanmersinin, şişmanlık ve şeker hastalığına iyi gelebileceği açıklandı.



Montreal Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerinden Pierre Haddad, bir süreden beri üzerinde çalıştığı bilimsel araştırması ile ilgili yaptığı açıklamada, yabanmersini suyunun şeker hastası farelerde hastalığın ilerlemesini durdurduğunu söyledi.

Yabanmersini suyunu, aynı meyvenin yapraklarından elde ettiği bir bakteri ile transformasyona tabii tuttuğunu anlatan Profesör Pierre Haddad, bu sayede son derece gelişmiş ve etkili bir antioksidan bulduğunu belirtti.

Elde ettiği antioksidanı, ileri derece şeker ve şişmanlık hastası olan fareler üzerinde denediğini ifade eden Haddad, farelerdeki kritik değerlerde seyreden kan şekeri seviyesinin normale döndüğünü ve ayrıca şişmanlığın ilerlemesinin de yavaşladığını kaydetti.

Profesör Haddad, yabanmersini suyunun kan şekeri seviyesi ve şişmanlığı önlemesinin bilimsel değerlerini belirleyebilmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu ve bu aşamanın tamamlanmasının ardından denemenin insanlar üzerinde yapılacağını sözlerine ekledi.