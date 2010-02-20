T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Şeker hastalığına tedavi bulunabilecek mi?

Dünyadaki en zengin kök hücre araştırma kurumunun başkanı, on yılı biraz aşan bir süre içinde şeker hastalığının tedavisinin mümkün olabileceğini a&ccedi

20 Şubat 2010 02:00

T24 - Dünyadaki en zengin kök hücre araştırma kurumunun başkanı, on yılı biraz aşan bir süre içinde şeker hastalığının tedavisinin mümkün olabileceğini açıkladı.


WHO'ya göre 220 milyon insan şeker hastası

ABD'deki California Yenileyici Tıp Enstitüsü'nden Profesör Alan Trounson, BBC'ye verdiği mülakatta, yürüttükleri araştırma çerçevesinde, insan embriyosundan alınan kök hücrelerin insülin üreten hücrelere dönüştürüldüğünü ve bunun farelerde diyabet tedavisi için kullanıldığını ve başarılı sonuç alındığını belirtti.

Profesör Trounson, aynı tekniğin insanlara da uygulanabileceğini ve bu çalışmanın, HIV için de, kök hücre esasına dayanan bir aşı geliştirilmesi yolunu açabileceğini kaydetti.

Diğer tıp uzmanlarıysa kök hücre teknolojisinin potansiyelinin fazla büyütüldüğünü ve kök hücre tedavisinin henüz tam anlamıyla gerçekleştirilemediğini söylüyorlar.

Parkinson hastalığı gibi bazı hastalıklar açısından, kök hücre tedavisiyle sonuç alınması umutlarının ortadan kalktığı kaydediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dünyada 220 milyon insan şeker hastası. Her yıl dünyada meydana gelen ölümlerin yüzde 5'i şeker hastalığı yüzünden oluyor ve bu oranın 2030 yılında iki katına çıkacağı kaydediliyor.

Şeker hastalığına etkili tedavi yöntemi bulunması için, bilim adamları, uzun yıllardır araştırma yapıyor.

İnsan embriyosundan alınan kök hücreyle tedavi denemelerine onay verilmiş olmakla birlikte, henüz herhangi bir yerde bu alanda çalışmalar başlatılmış değil.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24