Şeker hastalığına tedavi bulunabilecek mi?

T24 - Dünyadaki en zengin kök hücre araştırma kurumunun başkanı, on yılı biraz aşan bir süre içinde şeker hastalığının tedavisinin mümkün olabileceğini açıkladı.





WHO'ya göre 220 milyon insan şeker hastası



ABD'deki California Yenileyici Tıp Enstitüsü'nden Profesör Alan Trounson, BBC'ye verdiği mülakatta, yürüttükleri araştırma çerçevesinde, insan embriyosundan alınan kök hücrelerin insülin üreten hücrelere dönüştürüldüğünü ve bunun farelerde diyabet tedavisi için kullanıldığını ve başarılı sonuç alındığını belirtti.



Profesör Trounson, aynı tekniğin insanlara da uygulanabileceğini ve bu çalışmanın, HIV için de, kök hücre esasına dayanan bir aşı geliştirilmesi yolunu açabileceğini kaydetti.



Diğer tıp uzmanlarıysa kök hücre teknolojisinin potansiyelinin fazla büyütüldüğünü ve kök hücre tedavisinin henüz tam anlamıyla gerçekleştirilemediğini söylüyorlar.



Parkinson hastalığı gibi bazı hastalıklar açısından, kök hücre tedavisiyle sonuç alınması umutlarının ortadan kalktığı kaydediliyor.



Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, dünyada 220 milyon insan şeker hastası. Her yıl dünyada meydana gelen ölümlerin yüzde 5'i şeker hastalığı yüzünden oluyor ve bu oranın 2030 yılında iki katına çıkacağı kaydediliyor.



Şeker hastalığına etkili tedavi yöntemi bulunması için, bilim adamları, uzun yıllardır araştırma yapıyor.



İnsan embriyosundan alınan kök hücreyle tedavi denemelerine onay verilmiş olmakla birlikte, henüz herhangi bir yerde bu alanda çalışmalar başlatılmış değil.