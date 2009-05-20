Şeker hastalığına karşı 30 dakika egzersiz

Zaman Online'ın haberine göre, The Methodist Hastanesi'nden Dr. Dale J. Hamilton, "Diyabet kan damarlarına uzun bir süreçte yavaş yavaş hasar veriyor. Birçok insanın bu problemlerin ne kadar ciddi olduğu konusunda hiçbir fikri yok. Anladıklarında da çok geç oluyor" dedi.Tip 2 şeker hastalığı, en yaygın olan ve hızlı ilerleyen şeklidir. Tansiyonu 13/8'in üzerinde olan; bel kalınlığı kadınlarda 90 cm, erkeklerde ise 100 cm'in üzerinde olanlar; iyi kolesterolü erkeklerde 40'ın, kadınlarda 50'nin altında olanlar; trigliserid seviyesi 200'ün üzerinde olanlar ve glukoz seviyesi 100'ün üzerinde olanlar tip 2 şeker hastalığı için daha fazla risk taşıyor.Şeker hastalığından kurtulmak için haftada 5 kez, en az 30 dakika egzersiz yapılmalı, kilo verilmeli, trigliserid ve kötü kolesterol seviyesini indirmek amacıyla doktora başvurulmalı.Tip 2 diyabet, insülin salgılamada bir yetersizlik ve hücrelerin bu hormona karşı duyarlılığının azalması sonucunda gelişiyor. Hastalık kalpte, böbreklerde, sinirlerde ve gözde hasara yol açabiliyor. Şeker hastalığı olan birçok hasta kalp ve kan damarlarıyla ilgili problemlerden (özellikle kalp krizi ve felç) dolayı hayatını kaybediyor.