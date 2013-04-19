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Sağlık

Şeker hastalığına D vitamini

Yapılan bir araştırmaya göre, D vitamini değerleri yüksek olanların D vitamini değerleri düşük olanlara oranla Tip 1 diyabet hastalığına yakalanma riski yarı yarıya azalıyor

19 Nisan 2013 11:19

ABD'de yapılan bir araştırmanın sonuçları, D vitamini eksikliği ile Tip 1 diyabet arasında bağlantı olabileceği tezini destekleyen bulgular ortaya koydu.

Araştırmaya göre, D vitamini değerleri 75 nmol/l üzerinde olan genç yetişkinlerde Tip 1 diyabet hastalığına yakalanma oranının, daha düşük D vitamini değerlerine sahip olanlara göre yarı yarıya azalıyor.

Tip 1 diyabet, İnsüline Bağımlı Diyabet olarak da adlandırılmakta. Zira hastalar, mutlak veya göreceli bir insülin yetersizliği olduğundan ömür boyu insülin hormonunu dışarıdan, enjeksiyon yoluyla almak zorundalar. Şeker hastalığının bu türü, genellikle çocukluk ya da gençlik yıllarında ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre, Tip 1 diyabet hastalığı, genel olarak kuzey ülkelerinde daha sık görülüyor.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, 'Diabetes Ratgeber' adlı dergide yayımlanan araştırmada, 1980’li yılların ortasından bu yana 8 milyon ordu mensubundan alınan, 40 milyon kan örneğini değerlendirdi.

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