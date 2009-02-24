Şeker hastalığı artıyor

Ülkede yeni vaka sayısının 1997 ile 2003 yılları arasında yüzde 74 artış gösterdiği ve 2005 yılı itibariyle nüfusun yüzde 4'ünün şeker hastası olduğu açıklandı. Uzmanlar, bunun 10 yıl öncesine göre ülkedeki şeker hastalarının sayısının ikiye katlanması anlamına geldiğini belirtiyor."Journal of Epidemiology and Community Health" adlı dergide yer alan makalede, bu vakaların büyük bölümünün de aşırı kilo ve obeziteden kaynaklanan 2. tip şeker hastalığı olduğu kaydedildi.Uzmanlar, verilerin, şeker hastalığının İngiltere'de, hastalığın en çok görüldüğü ABD'den bile hızlı arttığını ortaya koyduğunu bildirdi.1996-2005 yılları arasında İngiltere'de 42 bin 642 yeni şeker hastasının ortaya çıktığını belirten uzmanlar, bunlardan 1250'sinin insüline bağlı yaşayan 1. tip diyabet olduğunu, kalan 41 bininin ise yaşam tarzına bağlı olarak ortaya çıkan 2. tip diyabet olduğunu kaydetti.Uzmanlar, ortaya çıkan tablonun, ülkede toplum sağlığını tehdit eden bir "saatli bombanın" varlığına işaret olarak kabul edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.İstatistikler, İngiltere'de halen 2,5 milyon şeker hastasının bulunduğunu ve yarım milyonu aşkın kişinin de hastalıkla yaşadığını, ancak bunun farkında olmadığını ortaya koyuyor.