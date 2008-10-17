Şeker hastalarına aspirin uyarısı

Diyabet ihmale gelmez!



Diyabeti bitirecek Türk buluşu

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Dundee Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptıkları araştırmada, aspirin almanın kalp hastalığı belirtisi göstermeyen kişilere herhangi bir fayda sağlamadığı belirlendi. Ancak yine de araştırma sonunda, aspirin kullanmanın bazı kişiler için faydalı olabileceğine dikkat çekildi. Örneğin daha önce kalp krizi geçirip aspirin kullananlarda, yeniden kalp krizi geçirme olasılığının yüzde 25 aldığı tespit edildi.İngiltere’de 40 yaşın üstünde 2 milyondan fazla kişinin şeker hastası olduğu sanılıyor.Şeker hastalarının yaklaşık yüzde 80’i, kalp krizi ya da başka kalp hastalıklarından kaynaklanan nedenlerle yaşamlarını yitiriyor.İngiltere’de bu gibi rahatsızlıkları olan kişilere, her gün belli bir miktarda aspirin almaları tavsiye ediliyor.Çok sık aspirin kullanmanın ise bazı riskler taşıdığı, örneğin mide ve bağırsak kanamasına yola açabileceği biliniyor.