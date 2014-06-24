T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Şeker hastaları için aşı umudu

İnsülin üreten hücrelerin nasıl yok edildiğini keşfeden Hollandalı araştırmacılar, bu keşfi aşıya dönüştürmek için uğraşıyor

24 Haziran 2014 12:59

Dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu haline gelen şeker hastalığı (diyabet) için aşı umudu doğdu. İnsülin üreten hücrelerin nasıl yok edildiğini keşfeden Hollandalı uzmanlar şimdi de "diyabet aşısı" için uğraşıyor.

Yusuf Özkan’ın BBC Türkçe’de yer alan haberine göre, Hollanda Diyabet Araştırma Vakfı (DON) ve Diyabet Fonu, araştırmayı yapan Leiden Üniversitesi Sağlık Merkezi'ne (LUMC) 1,5 milyon euroluk destek sağladı.

Leiden Üniversitesi Sağlık Merkezi uzmanları, diyabet araştırmaları sırasında insan vücudunda insülin üreten hücrelerin nasıl yok edildiğini keşfettiler.

Uzmanlar bu keşiften yola çıkarak, şeker hastalığına karşı aşı geliştirmek için çalışmalara başladılar.

Geliştirme çalışmaları devam eden aşının, "test kişileri" üzerinde denemesi planlanıyor. LUMC araştırmacılarından Bert Roep, 2 yıla kadar diyabet aşısının "güvenli olup olmadığını" öğreneceklerini söylüyor.

Testlerin olumlu sonuç vermesi halinde şeker hastalığına karşı geliştirilen aşının birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ETİKETLER

sağlıkşeker hastalığıinsülindiyabet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24