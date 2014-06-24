Şeker hastaları için aşı umudu

Dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu haline gelen şeker hastalığı (diyabet) için aşı umudu doğdu. İnsülin üreten hücrelerin nasıl yok edildiğini keşfeden Hollandalı uzmanlar şimdi de "diyabet aşısı" için uğraşıyor.

Yusuf Özkan’ın BBC Türkçe’de yer alan haberine göre, Hollanda Diyabet Araştırma Vakfı (DON) ve Diyabet Fonu, araştırmayı yapan Leiden Üniversitesi Sağlık Merkezi'ne (LUMC) 1,5 milyon euroluk destek sağladı.

Leiden Üniversitesi Sağlık Merkezi uzmanları, diyabet araştırmaları sırasında insan vücudunda insülin üreten hücrelerin nasıl yok edildiğini keşfettiler.

Uzmanlar bu keşiften yola çıkarak, şeker hastalığına karşı aşı geliştirmek için çalışmalara başladılar.

Geliştirme çalışmaları devam eden aşının, "test kişileri" üzerinde denemesi planlanıyor. LUMC araştırmacılarından Bert Roep, 2 yıla kadar diyabet aşısının "güvenli olup olmadığını" öğreneceklerini söylüyor.

Testlerin olumlu sonuç vermesi halinde şeker hastalığına karşı geliştirilen aşının birkaç yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.