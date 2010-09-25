Şeker hastaları dikkat!

T24- Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şeker hastalarının kullandığı Avandia, Avandament ve Avaglim ilaçlarının piyasadan çekilmesi tavsiyesinde bulundu.



Yapılan incelemelerde Rosiglitazon içeren diyabet ilaçlarının kalp krizi ve inme risklerini artırdığı, bu ilaçların risklerinin, sağladığı yarardan daha fazla olduğu tespit edildi.





Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) da Avandia’nın kullanımına ciddi sınırlamalar getirdi, ancak yasak kararı almadı. FDA’dan yapılan açıklamada, yeni incelemelerin, Avandia kullanan hastalarda yüksek oranda kalp krizinin tetiklendiğini ortaya çıkarttığı belirtildi. ABD’de ancak, başka ilaçlarla kan şekerini kontrol altına alamayan hastalara doktor onayıyla Avandia verilebilecek.





İlacın Türkiye’deki kaderi, Sağlık Bakanlığı’nın değerlendirmesi sonucu pazartesi netleşecek. Bakanlığın ilacı Türkiye piyasasından çekme veya sınırlamaları artırarak piyasada olmasına izin verme seçenekleri bulunuyor. Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Özgür Özel “Dünyada çelişen uygulamalar söz konusu. Ancak biz Sağlık Bakanlığı’nın vereceği kararı bekliyoruz. Eğer bakanlık piyasadan çekme kararı verirse; 24 saat içinde biz bu kararı tüm eczanelerimizde uygulamış oluruz” dedi.





Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Avandia, Avandament ve Avaglim’in yasaklanması için Avrupa Komisyonu’na rapor sunmuştu. Yasak kararının gelecek haftalarda resmiyet kazanması bekleniyor.





Avandia, AB ülkelerinde diyabet hastaları tarafından 2000’den bu yana kullanılıyordu. GlaxoSmithKline’ın ilacı, son 10 yılda en az 2 milyon kişi kullandı.





EMA, Avandia kullananlara bir an önce doktorlarının görüşleri doğrultusunda alternatif ilaçlara yönelmelerini; ancak doktorla görüşmeden tedavilerini kesmemeleri önerdi.



