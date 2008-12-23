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Şeker fabrikası işçileri başkentte eylem başlattı

Şeker fabrikalarında çalışan geçici işçiler, daimi kadrolarının yapılması için başkentte eylem başlattı.

23 Aralık 2008 02:00

Şeker fabrikalarında çalışan geçici işçiler, daimi kadrolarının yapılması için başkentte eylem başlattı.

Çalıştıkları fabrikalarının isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıyan işçiler, Abdi İpekçi Parkı'nda toplandı.

Uzun zamandır şeker fabrikalarında geçici olarak çalıştıklarını belirten işçiler, daimi kadro taleplerini yetkililere iletmek istediklerini bildirdi.

Eylem yapan işçilere destek için Abdi İpekçi Parkı'na gelen MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, parti olarak mevsimlik işçilerin sorunlarını Meclis gündemine taşıdıklarını ifade etti.

Sorunun artık bir kangren haline geldiğini savunan Vural, bunun ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Vural'dan sonra parka gelen CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürdüklerini belirterek, soruna Anayasa Mahkemesi'nin çözüm bulması gerektiğini anlattı.

Bir işçinin, "Türk-İş, meydanlara niye işçi sınıfını savunmaya inmiyor?" sorusuna Meral, "Ne yapın, yapın sendikalarınızı çalıştırın. İçimizdeki kavga bize birşey kazandırmaz" yanıtını verdi.

Bu arada işçiler, yetkililerle yapacakları görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmaması halinde eylemi sabaha kadar sürdüreceklerini söylediler.

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