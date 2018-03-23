Şeker fabrikalarının tek talibi, ihaleye katılmaktan vazgeçti

Şeker fabrikalarının özelleştirme sürecinde bilinen tek talip Çemaş Döküm, Kırşehir Şeker Fabrikası ihalesine katılmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Çemaş açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün toplanan yönetim kurulumuz, Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi sürecinde incelenen özelleştirme dökümanı, Kırşehir Şeker Fabrikasında yapılan tam gün bilgilendirme çalışması ve danışmanımız Finans İnvest'ten alınan bilgileri bir bütün halinde değerlendirmiş ve bahse konu ihaleye katılmama kararı almıştır."

İhaleler 3 Nisan'da başlıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 14 şeker fabrikasının satış yöntemiyle özelleştirilmesi açtığı ihaleler Nisan ayında yapılacak.

Türkiye Şeker Fabrikası AŞ'ye ait 14 şeker fabrikasından Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikalarının ihalesi 3 Nisan'a, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal fabrikaları için 11 Nisan'a, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları için 18 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.