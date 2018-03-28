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Şeker fabrikalarının satılmaması için 15 çuval imza

Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için Şeker-İş Sendikası kampanya başlattı

28 Mart 2018 14:34

Hükümetin 1 4şeker fabrikasını satma kararına ilişkin tepkiler devam ediyor. Şeker-İş Sendikası, fabrikaların özelleştirilmesine karşı 1 milyon 690 bin imza topladı. İmzalar 15 şeker çuvalına yerleştirildi. 

Sözcü'de yer alan habere göre, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için Şeker-İş Sendikası bir kampanya başlattı. Fabrikalar içim kısa sürede 1 milyon 690 bin imza toplayan yöneticiler, imzaların yer aldığı dosyaları hükümete iletmesi için Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’a teslim etti. Atalay, klasörler halinde 15 şeker çuvalına yerleştirilen imzaların teslimi için Türk-İş’te düzenlenen toplantıda, şeker fabrikalarının ve şeker üretiminin milli bir mesele olduğunu söyledi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök şeker fabrikalarının özelleştirilip birçoğunun da kapatılması halinde vatandaşların şekeri daha pahalıya tüketeceğini vurguladı. Konuşmaların ardından Gök, toplananların tümünü temsilen bir klasör imzayı Atalay’a teslim etti. İmzaların teslim töreninde işçiler de “Yerli olalım, milli kalalım”, “Şekeri satanı biz de satarız” ve “Şekere uzanan eller kırılsın” sloganları attı.

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