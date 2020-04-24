Şeker fabrikalarının özelleştirme kararında etkili olduğu iddia edilen Cargill'e vergi indirimi

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde etkili olduğu iddia edilen ABD merkezli Cargill şirketine yüzde 70 vergi indirimi uygulanmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre şirketin KDV ve gümrük vergisinden istisnası sağlanacak ve şirketin 44 milyon 659 bin 79 liralık yatırımına devlet katkısı sunulacak.

Türkiye'de de gıda, yem ve endüstriyel ürünler alanlarında faaliyet gösteren şirket fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde 14 işçisini sendika üyesi olduğu için işte çıkartarak gündeme gelmişti. 17 Nisan 2020'de Cargill işçilerinin direnişinin ikinci yılına girildi. Bu süre zarfında şirket işçileri işe almak için herhangi bir adım atmadı.

Ayrıca şirket, Amazonlarda ormansızlaştırmaya yol açtığı ve kullandığı endüstriyel tarım yöntemleri sebebiyle çokça eleştiriliyor ve protesto ediliyor.

671 şirkete 'yatırım teşviki'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1-29 Şubat tarihleri arasında düzenlene yatırım teşvik belgelerini 22 Nisan günü Resmi Gazete'de açıkladı. 671 şirkete yatırım teşviki verilirken, bu şirketler arasında şeker fabrikalarının özelleştirmesiyle gündeme gelen Cargill de yer aldı.

Hükümetin Şeker Kurulu‘nu kapatıp hemen ardından da 14 şeker fabrikasını özelleştirme kararı almasında Cargill'in etkili olduğu iddia ediliyordu. Cargill ise özelleştirmeler konusunda etkisinin olmadığını ileri sürmüştü.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

Cargill'in Ocak 2018'de yayımladığı raporda, kotaların kaldırılmasını, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini isteniyor ve kamunun yapacağı her türlü çalışmaya paydaş olarak katılma talebi yer almıştı.

Cargill'e göre, özelleştirme halinde Türkiye daha hızlı büyüyecek, üretim, istihdam ve ihracat artacak, hükümet de daha fazla vergi toplayacak. Raporda özelleştirme halinde, nişasta bazlı şeker üretiminin yüzde 50'lere yaklaşacağı belirtiliyordu.