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Ekonomi

Şeker Fabrikaları'nın 21 dönüm arazisi ihaleyle satılıyor

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Türkiye Şeker Fabrikaları'nın Tekirdağ ili sınırları içinde envanterinde bulunan 21 bin 671 metrekare arazi ihaleyle özelleştrilecek

29 Mart 2018 11:26

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Türkiye Şeker Fabrikaları\'nın Tekirdağ ili sınırları içinde envanterinde bulunan 21 bin 671 metrekare arazi ihaleyle özelleştrilecek.
Türkiye Şeker Fabrikaları\'nın Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanında, \"Aşağıda detayı yazılı bir adet taşınmaz, şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir\" denildi.
İhalede, arazinin bulunduğu bölge, \"Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, Kurtpınar Mah.\" alanı \"21,671.72 m2\" geçici teminat tutarı \"750 bin TL\", şartname bedeli \"KDV dahil 200 TL\" ve son teklif verme tarihi de \"10 Nisan 2018 - 14:00\" olarak belirtildi ve şöyle denildi:
\"İhale; birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle \'pazarlık usulü\' ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler.\"
Afyon, Ağrı, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat şeker fabrikalarının \"varlık satışı yöntemiyle\" özelleştirilmeleri öngörülüyor.

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