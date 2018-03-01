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Şeker fabrikaları için 1 milyon imza toplandı

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA) - TÜRKİYE genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili karara tepki göstermek amacıyla TÜRK-İŞ'e bağlı Şeker-İş Sendikası tarafından başlatılan imza kampanyasında 1 milyon imza toplandığı

01 Mart 2018 19:15

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/ÇARŞAMBA(Samsun), (DHA) - TÜRKİYE genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili karara tepki göstermek amacıyla TÜRK-İŞ\'e bağlı Şeker-İş Sendikası tarafından başlatılan imza kampanyasında 1 milyon imza toplandığı belirtildi.
Türkiye genelinde 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili kararın iptal edilmesi amacıyla TÜRK-İŞ\'e bağlı Şeker-İş Sendikası tarafından tepki olarak imza kampanyası başlatıldı. Sendika üyeleri tarafından şeker fabrikasının bulunduğu Samsun\'un Çarşamba İlçesi\'nde kampanya çalışmaları kurdukları stantta sürdürülüyor. Kampanya başladığında hedefin bir milyon imza olduğu önceki gün 1 milyon imzanın geçildiğini söyleyen Şeker-İş Çarşamba Şube Başkanı Sinan Türe, \"Şu anda tek yürek olmuşken milli mücadelen bahsederken milli tarımın, milli sermayenin özelleştirilmesi ve kapatılması ne anlama geliyor biz bunu anlamakta zorlanıyoruz. Tarıma  dayalı sanayide yıllar önce hatalı özelleştirmeler yapıldı. Bu konu alel acele \'Hadi satalım, hadi kapatalım\' denecek bir konu değil. Çarşamba Şeker Fabrikası 1989\'dan 2011 yılına kadar kesintisiz çalıştı. Yanlış tarım politikalarından dolayı sonra Türkiye\'de 5 fabrikada üretim yapılmadı. Şeker pancarı ekimi yapılmadığı için. Bunların bir tanesi de Çarşamba Şeker Fabrikası\'ydı. Ancak Çarşamba Şeker Fabrikası\'nın üretim yapması için sadece şeker pancarına gerek yok. Çünkü bu fabrikada ham şeker işleme ünitesi de mevcut. Taşeronlarla birlikte fabrikada 250 çalışan var. Bizim çalışanlar için bir tereddüdümüz yok. İşçinin ne kaybedeceği önemli değil önemli olan memleketin ne kaybedeceğidir. Türkiye\'de fabrika açanları da kapatanları da tarih yazacak bu halk da unutmayacak\" dedi. Türe, Türkiye genelinde toplanan imzaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a iletileceğini söyledi.
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