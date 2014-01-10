Şeker en az tütün ve alkol kadar zararlı

İngiltere’de bir grup uzman, şekerin en az tütün kadar zararlı olduğunu belirterek gıdada kullanılan şeker miktarı yüzde 30 azaltılırsa obezite probleminin sona erdirilebileceğini belirtti.

‘Action on Sugar’ (Şeker Eylemi) adlı bir lobi grubu oluşturan bilim insanları, hükümeti ürünlerindeki şeker miktarının azaltılması için büyük gıda şirketlerine baskı yapmaya davet etti. Uzmanlar, bir kutu yağsız yoğurtta 5, bir kutu kolada 9, Karamel Frapaccino’da ise tam 11 çay kaşığı şeker bulunduğunu tespit ettiklerini belirterek “insanların alışveriş yaparken ürünlerdeki yağ oranına dikkat ettiğini, ancak şekeri görmezden geldiğini” söyledi.

Grubun başkanlığını yapan Kardiyoloji Profesörü Graham MacGregor, “Önerdiğimiz şeker azaltma planı hem yiyecek endüstrisini zor durumda bırakmayacak, hem de büyük bir fark yaratacak. Sağlık bakanlığı da mutlaka bizi dinleyecektir” dedi.