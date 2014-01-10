T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Şeker en az tütün ve alkol kadar zararlı

Gıdada kullanılan şeker miktarı yüzde 30 azaltılırsa obezite probleminin sona erdirilebileceğini belirtti

10 Ocak 2014 10:35

İngiltere’de bir grup uzman, şekerin en az tütün kadar zararlı olduğunu belirterek gıdada kullanılan şeker miktarı yüzde 30 azaltılırsa obezite probleminin sona erdirilebileceğini belirtti.

‘Action on Sugar’ (Şeker Eylemi) adlı bir lobi grubu oluşturan bilim insanları, hükümeti ürünlerindeki şeker miktarının azaltılması için büyük gıda şirketlerine baskı yapmaya davet etti. Uzmanlar, bir kutu yağsız yoğurtta 5, bir kutu kolada 9, Karamel Frapaccino’da ise tam 11 çay kaşığı şeker bulunduğunu tespit ettiklerini belirterek “insanların alışveriş yaparken ürünlerdeki yağ oranına dikkat ettiğini, ancak şekeri görmezden geldiğini” söyledi.

Grubun başkanlığını yapan Kardiyoloji Profesörü Graham MacGregor, “Önerdiğimiz şeker azaltma planı hem yiyecek endüstrisini zor durumda bırakmayacak, hem de büyük bir fark yaratacak. Sağlık bakanlığı da mutlaka bizi dinleyecektir” dedi.

 

ETİKETLER

şekeralkoltütünhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24