Şeker, beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiliyor

Kanada’nın Alberta eyaletinin başkenti Edmonton’daki Alberta Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Roger Dixon ve ekibi tarafından yapılan ve The Journal of Neuropsychology dergisinin Ocak sayısında yayımlanan araştırma, kalp krizi ve kalp rahatsızlıklarının yanı sıra 2. tip şeker hastalığının da beyin üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu.



40 ve üzeri yaş grubu yetişkinlerin yakalandığı 2. tip şeker hastalarından 53 ve 90 yaşları arasında 41 ve durumları daha sağlıklı 424 şeker hastası ile iki yıl boyunca yürütülen araştırmada, beynin eksekütif (yönetme/yürütme) işlevlerinin ve kavramayla ilgili fonksiyonlarının bozulmaya uğradığı kaydedildi.



Araştırmada, 2. tip şeker hastalığının tedavisinde önemli gelişmeler kaydedildiğine dikkat çekilerek, hastalığın beyin fonksiyonlarını etkiler hale gelmesinin ardından tedavinin neredeyse imkânsız hale geldiği hatırlatıldı.



(AA)