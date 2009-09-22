Şeker Bayramı bilançosu: 103 ölü 486 yaralı

Yurt genelinde, arife günü ve bayram boyunca meydana gelen ve kayıtlara geçen trafik kazalarında 103 kişi öldü, 486 kişi yaralandı.



Bayram öncesi trafik ve jandarma ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen, yağışlı havaların da etkisiyle kazalarda bilanço yine ağır oldu. Cuma akşamından itibaren karayollarındaki yoğunluk artarken, kazalarda büyük artış oldu. Arife gününden bayramın son gününe kadar İstanbul ve Ankara kent merkezleri dışındaki tüm illerde ve şehirlerarası yollarda 142 kaza meydana geldi. Kazalara, aşırı hız, hatalı sollama, dikkatsizlik ve uykusuzluk sonucu oluşan yorgunluk ve yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar neden oldu.

Tatil süresinin kısa, ardından da okulların açılacak olması nedeniyle vatandaşların büyük bölümü memleketlerine gitmek için yollara düşmesi, karayolarında yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Gün gün kaza bilançosu

49 kazanın meydana geldiği Arife gününde 39 kişi yaşamını yitirirken, 119 kişi de yaralandı. Bayramın birinci günü meydana gelen 31 trafik kazasında 18 kişi öldü, 105 kişi yaralandı. Bayramın ikinci günü ise 39 kaza meydana geldi, 14 kişi öldü, 152 kişi yaralandı.

Tatilcilerin büyük bölümü bayramın üçüncü günü sabahından itibaren yine yollara döküldü. Bayramın son gününde yine yoğunluğun oluştuğu karayollarında, bugün saat 23.40 itibariyle meydana gelen 46 kazada, 27 kişi öldü, 117 kişi de yaralandı.

Limuzin kazasında 2 ölü

Bayramın son gününde daha önce benzeri görülmeyen bir kaza meydana geldi. Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde, şerit ihlali yapan otomobille, karşıdan gelen limuzin kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobilin şoförü 72 yaşındaki Mustafa Apaçık ile limuzinin sürücüsü 40 yaşındaki Alparslan Diler yaşamını yitirdi. Limuzindeki Oğuzhan Diler ile yanındaki 26 yaşındaki Orhan Yangın ise yaralandı.

Arife günü (49 KAZA, 39 ÖLÜ, 119 YARALI)

* Afyonkarahisar’da, Mustafa Tonka yönetimindeki 34 MDU 52 plakalı kamyonet, Yusuf Ortapedik yönetimindeki 42 P 9973 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, kamyonetteki Ali Özcan, hayatını kaybetti.

* Afyonkarahisar’da, İbrahim Fındık yönetimindeki 45 Y 3184 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

* Ankara’da, sürücüsü belirlenemeyen 06 GT 922 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da park halindeki otomobile çarptı, 2 kişi yaralandı.

* Ankara’nın Polatlı İlçesi'nde Muhittin Zafer Çağ (64) yönetimindeki 48 TT 090 plakalı otomobil, ön lastiğin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Şükran Çağ (57) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Çağ ise yaralandı.

* Ankara'da sürücüsü öğrenilemeyen 50 ER 920 plakalı yolcu otobüsünün çarptığı Halil İbrahim Yılmaz yönetimindeki 06 LJS 77 plakalı otomobil, takla attı. Kazada, otomobil Halil İbrahim Yılmaz yaralandı.

* Antalya'nın merkez Aksu İlçesi'nde Durmuş Büyükkabış yönetimindeki traktör, köy yakınlarında başka bir araca yol vermek için sağa yanaştığı sırada su kanalına devrildi. 38 yaşındaki Ümmü Büyükkabış ve oğlu Durmuş Büyükkabış boğularak öldü, 1 kişi de yaralandı.

* Aydın’ın Sultanhisar İlçesi'nde, R.K. yönetimindeki 09 U 3033 plakalı otomobil ile S.M yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü S.M. öldü.

* Aydın’da, yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı N.D öldü.

* Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı spastik engelli 32 yaşındaki Şendoğan Şendil öldü.

* Bartın’da, dereye yuvarlanan 78 BD 263 plakalı otomobilin sürücüsü 24 yaşındaki Serdar Şentürk yaralandı.

* Bilecik’in Bozüyük İlçesinde, Aydın Doğruyanlı yönetimindeki 34 JFE 61 plakalı yolcu otobüsü, Fazlı Koçaoğlu yönetimindeki 81 AR 566 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

* Burdur’un Gölhisar İlçesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 28 AK 181 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 20 YV 456 plakalı panelvan tipi minibüs çarpıştı. Kazada, bazıları ağır olmak üzere 11 kişi yaralandı.

* Bursa’da 62 yaşındaki Kasım İnanç yönetimindeki 16 S 7049 plakalı servis midibüsü, aniden yan yola dönüş yapan 55 yaşındaki Kazım Küçükoğlu yönetimindeki 16 NC 262 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada midibüste sıkışan Kazım İnanç yaralandı.

* Çankırı'nın Çerkeş İlçesi’nde Necati Aydoğan yönetimindeki 34 GL 4554 plakalı otomobil, şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Aydın Kütük yönetimindeki 34 TE 657 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonetin arkasında seyir halinde olan İsmail Kantar yönetimindeki 53 HE 888 plakalı otobüs ise her iki araca da çarptı. Kazada, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

* Çankırı’nın Atkaracalar İlçesi’nde Zekeriya Kütük yönetimindeki 34 FTR 70 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selçuk Yiğit yönetimindeki 61 K 9884 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Zekeriya Kütük ve eşi Fatma Kütük öldü, TIR sürücüsü Selçuk Yiğit ve yanındaki Halil Yılmaz ise yaralandı.

* Çankırı'nın Şabanözü İlçesi'nde Turan Dişli yönetimindeki 06 BM 8911 plakalı otomobil, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada 72 yaşındaki Emine Sinekoğlu öldü, Nuran ve Aylin Bilge Dişçi de yaralandı.

* Çorum’un İskilip İlçesi'nde, Emine Köstekçi yönetimindeki 19 FA 888 plakalı otomobil, Hayrettin Kartal (26) yönetimindeki 19 FG 285 plakalı motosikletle çarpıştı. Sürücü Kartal ve beraberindeki Kadir Maran (25) yaralandı.

* Denizli’nin Acıpayam İlçesi'nde, Cristhian Temoshuber yönetimindeki 07 ZM 655 plakalı otomobil, Durmuş Doğan yönetimindeki 32 HT 696 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Doğan ve Temoshuber ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

* Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

* Erzincan’da Mehmet Bedir yönetimindeki 34 FGB 08 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı.

* Eskişehir’de, Ahmet Özgün yönetimindeki 35 AAE 19 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada sürücünün oğlu Eren Özgün öldü, baba Ahmet ve anne İlknur Özgün yaralandı.

* Giresun’da, Tevfik Ünlü yönetimindeki 29 AR 202 plakalı otomobil, Necip Gümüşkaya yönetimindeki 34 ER 9013 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araçlardaki İnci (24), Serpil (35) ve Mustafa Şen (4) ile Nurhayat Bedir (21) ve Filiz Ünlü (37) yaralandı.

* Giresun’un Piraziz İlçesi'nde, Köksal Başoğlu (60) yönetimindeki 28 NH 389 plakalı otomobil, Cengiz Gürel (30) yönetimindeki 53 HH 220 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Gürel ile Sevim Kırım (54) yaralandı.

* Giresun’da, Hayrullah Kulaksız (56) yönetimindeki 28 EK 672 plakalı otomobil, Nurettin Turan (61) yönetimindeki 34 JIK 66 plakalı otobüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kulaksız ile yanında bulunan Emine Salbacak (83) yaralandı.

* Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

* Karabük'te 49 yaşındaki Bekir Dolugan yönetimindeki 06 JC 040 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

* Karabük’ün Safranbolu İlçesinde, Murat Çelebi yönetimindeki 74 AD 217 plakalı yem yüklü kamyon, devrildi. Kazada, sürücü Çelebi öldü.

* Karaman'ın Kazımkarabekir İlçesi yakınlarında Nedime Sabancıoğlu, yönetimindeki 07 NKA 21 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye çekilen duvara çarptı. Kazada, sürücü Nedime Sabancıoğlu ve oğlu Yasin öldü, kızı Elif ise yaralandı.

* Kastamonu’da, Ahmet G. yönetimindeki 37 LD 450 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi, 10 kişi yaralandı.

* Kastamonu’nun Hanönü İlçesi'nde, Mevlüt Keskinsoy yönetimindeki 34 BD 2190 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Mevlüt ile Nejdet (41), Zöhre (46), Semire (41), Armağan (8) ve Emirhan Keskinsoy (7) yaralandı.

* Kırıkkale'de Mikail Atmaca yönetimindeki 06 KFC 92 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

* Kırıkkale'de Durmuş Kardeşler yönetimindeki 06 AC 8296 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralndı.

* Konya'nın Ilgın İlçesi'nde 28 yaşındaki Mehmet Aksoy yönetimindeki 42 DE 541 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, Mehmet Aksoy, ve 2 yaşındaki oğlu Bayram öldü, 3 kişi de yaralandı.

* Konya'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Beytullah Öztaş, yaşamını yitirdi.

* Konya’nın Karapınar İlçesi'nde, Okkaş Yıldırım yönetimindeki 31 ND 295 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu devrildi. Kazada, otomobildeki Hüseyin Koşucu öldü, 6 kişi de yaralandı.

* Manisa’nın Alaşehir İlçesinde, Zeki Gürcan yönetimindeki 45 ZL 737 plakalı kamyonun çarptığı 85 yaşındaki Hasan Akkoç öldü.

* Manisa’nın Alaşehir İlçesi'nde, devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim İnal yaşamını yitirdi.

* Manisa’da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Abdülkerim Yörük öldü.

* Muğla’nın Milas İlçesi'nde, Yılmaz K. yönetimindeki 48 S 0544 plakalı minibüs, İbrahim Sarsılmaz yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, Sarsılmaz yaralandı.

* Niğde’de, Mustafa Tut yönetimindeki 51 EV 150 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Kamuran Özdamar’a çarptı. Hastaneye kaldırılmak istenen Özdamar, yolda hayatını kaybetti.

* Sakarya'nın Hendek İlçesi’nde İbrahim Yıldırım yönetimindeki 16 HJ 859 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Baylan yönetimindeki 54 KE 778 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Yıldırım öldü.

* Sakarya’nın Hendek İlçesi'nde, Fahri Eken yönetimindeki 34 CTE 13 plakalı panelvan, bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek karşı şeride geçti. Bu sırada panelvana, Zafer Pehlivan yönetimindeki 34 VH 9771 plakalı otomobil çarptı. Kazada, sürücüler Eken ve Pehlivan ile panelvandaki Mahmut Eken yaralandı.

* Samsun’un Kavak İlçesi'nde, Fatih Gür yönetimindeki 55 EE 662 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

* Sivas’ın Akıncılar İlçesi'nde, Murat Diler (41) yönetimindeki 34 YYB 14 plakalı otomobil, köprünün demir bariyerlerine çarptı, 3 kişi yaralandı.

* Sivas'ın Şarkışla İlçesi'nde İbrahim Üstelik (44) yönetimindeki 38 HZ 342 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Üstelik öldü, Mesut Yıldırım (29) ve İsa Karademir (30) yaralandı.

* Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde Erol Ağırman yönetimindeki 61 EF 402 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Kazada, 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

* Trabzon'da fırına pide almaya giden Ahmet Öztürk, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

* Uşak’ın Eşme İlçesi'nde Cengiz Acar yönetimindeki 64 EF 601 plakalı tanker, kontrolden çıkarak gölete devrildi. Sürücü Acar öldü.

Bayramın birinci günü (31 KAZA, 18 ÖLÜ, 105 YARALI)

* Aksaray’da İhsan Yiğit yönetimindeki 06 AE 771 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Otomobilde bulunan Şükran Yüksel (61) öldü, sürücüsü ile Muradiye Yiğit ve Emine Tekbıçak yaralandı.

* Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesi'nde Muharrem Alparslan yönetimindeki 51 AL 522 plakalı araç, su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi, 3 kişi yaralandı.

* Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bayram ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu Tuğba Sarı yönetimindeki 35 DYA 25 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Takla atan ve hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.

* Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde kontrolünü yitirdiği motosikletiyle orta refüje çarpan 27 yaşındaki Mehmet Göçer öldü.

* Bilecik'in Gölpazarı İlçesi yakınlarında Hüseyin Gülbayrak yönetimindeki 11 DL 008 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Adem Yılmaz yönetimindeki 11 AZ 445 plakalı minibüs, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

* Bursa’nın Karacabey İlçesi'nde Selahattin Fecir (53) yönetimindeki 34 BKL 18 plakalı kamyonet, Hasan Moran (23) yönetimindeki 11 AC 970 plakalı otomobille çarpışarak şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Moran ile eşi Tuğba Moran (19) öldü, kamyonet sürücüsü Selahattin Fecir ise tedaviye alındı.

* Bursa’da, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin çarptığı Osman Gürtekin ağır yaralandı.

* Bolu'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, iki otomobil ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

* Çorum’da Ali Şahin (24) yönetimindeki 06 GIB 71 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Şahin ile otomobildeki amcasının oğlu Davut Şahin (26) öldü, 3 kişi de yaralandı.

* Erzurum’da Hakan Kurtoğlu yönetimindeki 25 FT 708 plakalı kapalı kasa kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü Hakan Kurtoğlu ile kamyonette bulunan Bülent ve Mehmet Kurtoğlu yaralandı.

* Eskişehir’de, Bayram Çukurcalıoğlu (39) yönetimindeki 26 EH 819 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada, Çukurcalıoğlu yaralandı.

* Giresun’da Soner Aygün yönetimindeki 28 AP 685 plakalı minibüsün çarptığı Ramazan Sarı yaralandı.

* İzmir’in Çeşme İlçesi'nde, Ceyhan Boztepe (18) yönetimindeki 35 RAB 61 plakalı motosiklet, refüje çarptı. Kazada Boztepe, yaşamını yitirdi.

* Karaman’da, Miray Kurtçu (28) yönetimindeki 07 BKY 068 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Miray Kurtçu ile yanındaki Tolga Yaşar Kurtçu (24) yaralandı.

* Kastamonu’da Süleyman Er yönetimindeki 57 DK 502 plakalı otomobil, karayollarının köprü yapımı için değiştirdiği yolda toprak yığınına çarptı. Sürücü Süleyman Er, eşi Nadiye ve çocukları Muhammet Er yaralandı.

* Kayseri’nin Tomarza İlçesi'nde Orhan Nirce (26) yönetimindeki 34 GL 454 plakalı otomobil, Veysel Taş’a (5) çarptı. Veysel Taş, kaza yerinde öldü.

* Kocaeli'nin Kandıra İlçesi’nde Zafer Şen yönetimindeki 54 DF 361 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Sevgi Dikici’ya çarptı. Hastaneye kaldırılan Sevgi Dikici yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.

* Konya’nın Seydişehir ilçesinde, Selim Karaca (45) yönetimindeki 42 BRS 24 plakalı otomobil, Karabulak Köprüsü yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Karaca ve otomobilde bulunan Mehmet Cengiz Özsağlam (42) yaralandı.

* Konya'da bayramlaşmak için ailesi ile birlikte akrabalarına ziyarete giden 41 yaşındaki Ali Göktepe, yönetimindeki otomobilin direksiyon kontrolünü yağmur nedeniyle yitirdi. Zeminin ıslak olması sonucu kayarak takla atan otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

* Kütahya’nın Altıntaş İlçesi'nde Süleyman Özen (19) yönetimindeki 43 AS 925 plakalı otomobil devrildi. Kazada, sürücü Süleyman Özen, öldü, 4 kişi de yaralandı.

* Malatya’nın Hekimhan İlçesi'nde Zafer Kınık (30) yönetimindeki 44 KA 294 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Minibüsteki Yusuf Avcu (30) kaza yerinde, Mahdettin Kınık (54) hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile minibüsteki 15 kişi, tedavi altına alındı.

* Manisa’nın Kula İlçesi'nde, Mehmet Yalnız (35) yönetimindeki 35 HUJ 47 plakalı otomobil ile Mustafa Kırdagezer yönetimindeki 45 K 8407 plakalı minibüs, çarpıştı. Otomobildeki Hüseyin Yalnız (38) ile Besim Yalnız (65) yaralandı.

* Mersin’de, Aziz Budak yönetimindeki 33 TA 613 plakalı özel minibüs, bayramlaşmak için yakınlarını ziyaret etmeye giden Yaşar Demir’e (32) çarptı. Demir, olay yerinde hayatını kaybetti.

* Osmaniye’nin Toprakkale İlçesi'nde Abdullah Dinç yönetimindeki 06 BP 5081 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Açıkgöz yönetimindeki 01 YD 686 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralandı.

* Samsun’un Terme İlçesi'nde Mehmet Esen (19) yönetimindeki 55 AU 532 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu devrildi. Kazada, araçtaki Ramazan Akyel (18) olay yerinde öldü. Yaralanan sürücü ile Şevket Erer (18), hastaneye kaldırıldı.

* Samsun'un Tekkeköy ve İlkadım ilçelerinde meydana gelen üç ayrı kazada da 6 kişi yaralandı.

* Sakarya’da, Muhittin Kosif (39) yönetimindeki 34 UY 2468 plakalı kamyonet bariyerlere çarptı. Kosif, emniyet şeridindeki kamyonetinden inip otoyola çıktığı sırada sürücüsü henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir otomobil Kosif’e çarptı. Kosif’in olay yerinde öldüğü kazada, otomobildeki Sabiha Ahmad ve Kamaran Mohamed hafif yaralandı.

* Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi'nde Ertan Yiğit yönetimindeki 34 LDS 67 plakalı minibüs, ilçe girişindeki orta refüjde aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada, yaralanan sürücü Yiğit ile araçtaki 11 kişi, hastaneyec kaldırıldı.

* Zonguldak’ın Devrek İlçesi'nde Erdal Yıldırım yönetimindeki 06 U 0813 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye düştü. Otomobilde bulunan Mustafa Çaltepe (39) öldü, yaralanan sürücü Yıldırım ile otomobildeki Levent Önal ve Ahmet Güney, hastaneye kaldırıldı.

Bayramın ikinci günü (39 KAZA, 14 ÖLÜ, 152 YARALI)

* Afyonkarahisar’da, Ahmet Cemil Şimşek yönetimindeki 34 DF 4393 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ahmet Cemil Şimşek ile otomobildeki Asuman Şimşek ve Zafer Tekcan yaralandı.

* Afyonkarahisar’da, Ali Yüğünt yönetimindeki 01 GB 111 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Ali Yüğünt yaralandı.

* Bursa’nın Mudanya İlçesi'nde, Hakan Yücetürk yönetimindeki 16 JAJ 03 plakalı otomobilin çarptığı Uğur Düçer yaralandı.

* Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi'nde Necdet Uslu (25) yönetimindeki 16 NT 989 plakalı otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

* Çanakkale'de Fethi Köseoğlu yönetimindeki 17 EK 840 plakalı otomobil, önünde seyreden Hasan Zorluer yönetimindeki 35 UGV 17 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

* Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde 34 yaşındaki Salih Yazıcı yönetimindeki 67 NS 029 plakalı minibüs, virajlı yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

* Edirne’nin Keşan İlçesi'nde, Kerem Eren (19) yönetimindeki 34 GN 1584 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki S.B. (18) yaralandı.

* Edirne'nin Keşan İlçesi'nde Ali Dinçer yönetimindeki 34 DH 9542 plakalı otomobil, virajı alamayınca şarampole devrildi. Kazada, sürücü yaralandı.

* Edirne’nin Süloğlu İlçesi'nde Süleyman B. yönetimindeki 22 S 0227 plakalı servis minibüsünün çarptığı Fedai Akgöz (54) öldü.

* Elazığ’ın Kovancılar İlçesi'nde Ramazan Köse yönetimindeki 27 RE 046 plakalı yolcu minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu devrildi, 14 kişi yaralandı.

* Erzincan’ın Tercan İlçesi'nde, Abdullatif Arçil yönetimindeki 34 JG 418 plakalı otomobil, refüje çarparak devrildi. Kazada, sürücü ile eşi Kadriye, çocukları Batuhan, Abdulbaki ve Burak Arçil yaralandı.

* Eskişehir’de, Necati Erdal yönetimindeki 26 TE 808 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih Algam ile bebek arabasındaki oğlu Taha Can Algam’a (3) çarptı. Kazada, baba ve oğlu, yaralandı.

* Eskişehir’de, Hamdi Öz yönetimindeki 26 NT 100 plakalı otomobil, Kadir Aktaş yönetimindeki 26 KT 889 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Hamdi ve Kevser Öz ile Kadir Aktaş yaralandı.

* Gaziantep’te Sabri Baysan yönetimindeki 63 FD 775 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Otomobil sürücüsü Sabri Baysan, öldü.

* Gümüşhane'de 32 yaşındaki Özcan Erkan yönetimindeki 25 FZ 979 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

* İzmir’in Bornova İlçesi'nde, 21 yaşındaki A.S.B yönetimindeki 35 AZ 187 plakalı otomobil, 27 yaşındaki Faruk Arslan yönetimindeki 35 DU 933 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Arslan ile yanındaki Serkan Arsoy (25) yaralandı.

* Kayseri’de, Kadir Çoruh (38) yönetimindeki 06 BN 0622 plakalı otomobil devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

* Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi'nde Barış Yıldırım (25) yönetimindeki 39 LE 530 otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Esra Korkmaz (17) ile Anıl Uysal (29) hafif yaralandı.

* Konya’da 39 yaşındaki Mustafa Yaman yönetimindeki 07 JV 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kaza sürücü Mustafa Yaman hayatını kaybetti.

* Konya’nın Bozkır İlçesi'nde 20 yaşındaki Hüseyin Güney yönetimindeki 34 AB 5901 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

* Malatya'nın Pütürge İlçesi'nde 33 yaşındaki Burhan Akşahin yönetimindeki otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

* Manisa’nın Ahmetli İlçesi'nde 36 yaşındaki Yıldıray Yılmaz yönetimindeki 35 KKF 10 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü Yıldıray Yılmaz öldü, 2 kişi de yaralandı.

* Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde 28 yaşındaki Özgür Akbudak yönetimindeki 45 YC 223 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 ZA 2362 plakalı kamyon, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

* Mersin’de, Süleyman Yıldırım yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 33 AKN 36 plakalı otobüsün çarptığı bisikletli 63 yaşındaki Mehmet Ali Çakuş öldü.

* Osmaniye’nin Kadirli İlçesi'nde gezdikleri bisikletin devrilmesi sonucu 10 yaşındaki Özkan Türkmenoğlu ve kardeşi 8 yaşındaki Özge yaralandı.

* Rize’de, konserden dönen yerel bir müzik grubunun üyeleri Serdar Demirtaş ile Orhan Bozkan’ın bulunduğu motosiklet, Mehmet Kuyumcu yönetimindeki 53 FH 046 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosikletteki Demirtaş ile Bozkan yaralandı.

* Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde Turgut Baştan yönetimindeki 54 HN 022 plakalı yolcu midibüsü, tali yoldan çıkan sürücüsü tespit edilemeyen 54 YL 465 plakalı otomobile çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada, 5 yaşındaki Onur Şumlu öldü, 40 kişi de yaralandı.

* Samsun’un Vezirköprü İlçesi'nde Ömer Faruk Koçer yönetiminde 55 PH 991 plakalı minibüs, şarampole devrildi. Kazada Şule Güleryüz (11) ve Fatma Sağlam öldü, 12 kişi de yaralandı.

* Samsun’un Yakakent İlçesi'nde Osman Danacı yönetimindeki 52 HS 074 plakalı traktör, Ertuğrul İspirli yönetimindeki 55 AE 315 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 9 kişi yaralandı.

* Samsun’un Alaçam İlçesi'nde Mahmut Dengiz yönetimindeki 55 NJ 253 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hikmet Demirel yönetimindeki 57 AH 101 plakalı otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

* Samsun’un Bafra İlçesi'nde, Erdal Şen yönetimindeki 55 ND 365 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin (45), Sevim (39) ve Yağmur İspirli’ye (9) çarptı. Üç kişi yaralandı.

* Samsun’un Çarşamba İlçesi'nde Ali Çiçek yönetimindeki 34 TJ 5516 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına yuvarlandı. Kazada, sürücü ile Caner Korkmaz ve Adem Yılmaz yaralandı.

* Samsun’un Alaçam İlçesi'nde, Öznur Çetin yönetimindeki 34 AS 5899 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı, 3 kişi yaralandı.

* Sivas’ın Şarkışla İlçesi'nde, Sami Akkaya (36) yönetimindeki 38 PE 329 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

* Şırnak’ta, askeri konvoyda yer alan araçlardan biri devrildi, 2 asker yaralandı.

* Tokat’ın Reşadiye İlçesi'nde 26 yaşındaki Cem Hebip yönetimindeki 34 YFZ 47 plakalı sebze yüklü kamyon, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak köprünün korkuluklarına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

* Trabzon’da, Fikret Aşık yönetimindeki 61 KJ 099 plakalı kamyonet, Yusuf Altuntaş yönetimindeki 61 KD 051 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

* Van’da akrabalarından bayram ziyaretinden dönen Ömer Sarı yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, çalışma nedeniyle trafiğe kapatılan yola girerek bariyerlere çarptıktan sonra devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

* Eskişehir- Ankara karayolunun 18'inci kilometresinde Bülent Açık yönetimindeki 26 AC 949 plakalı otomobil, takla atarak yoldan çıktı. Sürücü Bülent Açık ile yanında oturan Musa Gündoğmuş yaralandı, arka koltukta oturan Bekir Kızılkaya öldü.

Bayramın üçüncü günü (23 KAZA, 17 ÖLÜ, 49 YARALI)

* Antalya'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 18 yaşındaki Oğuzcan Bayraktar öldü. Otomobilden yara kanamadan çıkan sürücü Dağlı ve 2 arkadaşı, kazanın ardından şoka girdi.

* Yine Antalya'Da, taksisi ile aşırı hız yapan 57 yaşındaki Mehmet Yeşil'in otomobili kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarpıp orta refüje uçtu. Otomobilde sıkışan sürücü Yeşil öldü.

* Bursa'da seyir halindeyken alev alan LPG'li otomobil yanarken, vücutlarının çeşitli yerlerindeki yanıklarla kurtulan 3 kişi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı.

* Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi yakınlarında TEM'de ilerlerken kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobil takla attı. Kazada 06 AK 8116 plakalı otomobilin sürücüsü 39 yaşındaki Nedim Günay öldü, eşi 39 yaşındaki Hatice Günay ile çocukları 11 yaşındaki Meryem ve 9 yaşındaki Ömer Günay yaralandı.

* İzmir'in Çeşme İlçesi'nde biri 2.28, diğeri de 1.55 promil alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücülerin kullandığı otomobil ile cip, kavşakta çarpıştı. Kazada, işadamı Ali Eralsay'ın üniversite öğrencisi kızı 23 yaşındaki Ebru Eralsay ile aynı yaştaki arkadaşı Suna Ağır öldü, 4 kişi de ağır yaralandı.

* Erzurum'da ıslak yolda kayan otomobilin çarptığı ağacı kökünden söktü. Kazayı otomobilde bulunan 3 kişilik aile, şans eseri yara almadan atlattı.

* Adıyaman'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması soncu ağır yaralanan 4 yaşındaki Hasan Canlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

* Manisa'nın Kırkağaç İlçesi'nde, şerit ihlali yapan otomobille, karşıdan gelen limuzin kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilin şoförü 72 yaşındaki Mustafa Apaçık ile limuzinin sürücüsü 40 yaşındaki Alparslan Diler yaşamını yitirdi. Limuzindeki Oğuzhan Diler ile yanındaki 26 yaşındaki Orhan Yangın ise yaralandı.

* Bolu'nun Gerede İlçesi yakınlarında, yoldan çıkan minibüs devrildi, kazada 43 yaşındaki Cemal Aydın olay yerinde ölürken, Adem Aydın, Ekrem Durmaz (45), İhsan Oğuz (45) ve Ömer Şerif Aydın (12) yaralandı.

* Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde, kasksız olarak kullandığı motosikletiyle kaza yapan 26 yaşındaki Oğuz Karabulut ağır yaralandı.

* Eskişehir'de Ruhi Güler yönetimindeki 26 AY 541 otomobil, Cumhuriyet Bulvarı’nda Veysel Özdemir yönetimindeki 06 REJ 69 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Adeviye, Aykut, İrem ve Veysel Özdemir ile Ruhi Güler yaralandı,

* Yine Eskişehir'deki kazada, Yusuf Erdoğan (35) yönetimindeki 34 ET 4391 plakalı otomobil, Gökhan Toprak’ın (21) kullandığı 26 NS 483 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile otomobillerdeki Emel Toprak (24), Elif Toprak (1) ve Pınar Şimşek (3) yaralandı.

* İzmir'in Bergama İlçesi'nde trafik işaret levhasına çarpan motosikletin sürücüsü Sezen İnce (42) öldü.

* Ordu'nun Ulubey İlçesi'nde Yaşar İnanlı (41) yönetimindeki 52 GHY 08 plakalı otomobil Akoluk köyü Sarp Deresi mevkiinde virajı alamayarak yaklaşık 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte araçtaki annesi Rukiye İnanlı (73) olay öldü, sürücünün eşi Aysel İnanlı (38) ise yaralandı.

* Burdur- Antalya kara yolunun 5’nci kilometresinde ana yola çıkan Mustafa Gül (80) yönetimindeki 15 DD 879 plakalı otomobille, Nurettin Yılmaz’ın kullandığı 26 NE 069 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Mustafa Gül, eşi Müşerref ve oğlu Fethi ile diğer otomobildeki Nurettin ve eşi Nermin Yılmaz yaralandı.

* Kayseri'de Hüsamettin İğdeli yönetimindeki 34 AN 4476 plakalı otomobil devrildi. Sürücü Hüsamettin İğdeli (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Sebiha İğdeli (45), Delat Değirmen (11) ve Yusuf Cantürk (45) tedavi altına alındı.

* Yine Kayseri'de Pazarören Beldesi yakınlarında, İzzet Özsoy yönetimindeki 38 SS 117 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kavak ağaçlarına çarptı. Otomobil sürücüsü İzzet Özsoy (19), olay yerinde hayatını kaybetti. Süleyman Öner (28) ile Mustafa Bulut (29) yaralandı.

* Nevşehir’de Necmettin Fidan (44) yönetimindeki 38 UR 576 plakalı otomobil, Ürgüp ilçesinin Aksalur beldesi kavşağında devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Necmettin Fidan öldü, otomobilde bulunan Selim Felek (38) yaralandı.

* Kahramanmaraş’ta kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

* Isparta’da Hasan Çetin (43) yönetimindeki plakasız motosiklet, Isparta-Eğirdir kara yolunda refüjdeki trafik tabelalarına çarptı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen sürücü Çetin, olay yerinde hayatını kaybetti.

* Samsun’un Çarşamba ilçesinin Sarıcalı Mahallesi’nde Ahmet Al (54) yönetimindeki 55 LS 949 plakalı otomobil refüje çarptı. Kazada, otomobildeki Elmas Şaşkal (57) ile Güler Al (50) yaralandı.

* Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi'nde Şakir Kurt’un kullandığı belediyeye ait cenaze aracı, Kamil Öztürk’e (77) çarpıp yaraladı.

* Çorum'un İskilip İlçesi’nde köprüden dereye uçan otomobilde bulunan 43 yaşındaki Adem Durmuş hayatını kaybetti.