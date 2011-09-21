T24 - Türkiye'de kayıtlı 500 bin alzheimer hastası bulunurken uzmanlar uyarıyor: Diyabet (şeker) Alzheimer'ı tetikliyor.







Dünya Alzheimer Günü öncesi hastalığı parmaklara şerit bağlandı.



Radikal gazetesi Mine Tuduk haberinde, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde uzmanlardan ‘diyabet hastalığı, damarsal bunama ve alzheimer riskini arttıran bir numaralı risk faktörü’ uyarısı geldi. Henüz kesin tedavisi bilinmeyen alzheimer’da, risk faktörünü azaltmak için öncelikle kan şekerini kontrol altında tutmak gerekiyor.





2030’da 2 milyon hasta



Yaşla beraber hızla artan hastalıklardan biri olan Alzheimer’ın dünya yaşlandığı için, görülme sıklığı da giderek artıyor. Kadınlar erkeklere göre iki kat daha fazla hastalığa yakalanıyor. Türkiye’de tanı konulmuş ve tedavi gören 500 bin Alzheimer hastası bulunurken, tanı almayan veya tedaviye ulaşamayan hastalarla toplam sayının 1 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar kaygılı; Türkiye’de 2030 yılında hasta sayısının 2 milyona çıkacağına dikkat çekiyorlar. Dünyada da bugün 25 milyon olan alzheimer hastası sayısının 2030 yılında 70-80 milyona çıkması bekleniyor. ABD’de geçen sene her 69 saniyede bir kişiye alzheimer tanısı konuldu.

Alzheimer’ın yanı sıra global bir salgın olarak ilerleyen diyabet (şeker) hastalığı ile ilgili çalışmalar devam ettikçe ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Dikkat çekici araştırmalardan biri de diyabet ve alzheimer ilişkisi üzerine kurulu. Peki bu iki hastalık arasında ne bağlantı var?





Damarları tıkıyor

Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Türker Şahiner’in verdiği bilgiye göre, kılcal damarlardaki daralmaya bağlı olarak ortaya çıkan damarsal bunama, tüm bunama nedenleri arasında Alzheimer’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Damarsal bunama hastalarında kılcal damarlar tıkandığı için sinsi bir şekilde bellek yitimi gerçekleşiyor. Damarların tıkanmasına yol açan nedenler arasında ise kan şekeri yüksekliği ve yüksek tansiyon ilk sırada yer alıyor. Prof. Şahiner, “Son yıllarda bu varsayıma yönelik bilimsel araştırma verilerine göre kan şekeri yüksekliği bunama riskini arttırıyor” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Türker Şahiner’e göre, diyabet ve alzheimer’la ilgili bir başka dikkat çekici nokta ise diyabetli kişilerde bellek yitiminin çok daha hızlı şekilde olması.

Yapılan bir başka araştırmada ise diyabetin alzheimer’a zemin hazırladığı gibi hastalığın seyrini de hızlandırdığına dikkat çekiliyor.





Risk faktörlerini azaltın



Prof. Dr. Türker Şahiner, zihin sağlığı için “Henüz kesin tedavisi bulunamayan alzheimer hastalığı için risk faktörlerini düşürmek istiyorsak öncelikle kan şekerimizi kontrol altında tutmalıyız. Böylelikle yakın gelecekte ümit verici tedavi seçeneklerini kullanma şansını yakalayabiliriz” uyarısında bulunuyor.





