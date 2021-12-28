SEKA özelleştirildikten sonra kâğıda yüzde 462 zam geldi

Cumhuriyet tarihinin ilk sanayi kuruluşu SEKA'nın özelleştirilmesi ve 9 fabrikanın kapatılması sonrasında ithal kâğıda son 15 yılda yüzde 462, son bir yılda ise yüzde 120 zam geldi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve 20 milletvekili, kâğıt sektöründeki sorunlar için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Yaşanan kur artışlarından dolayı yerel gazeteler başta olmak üzere basın yayın sektörünün büyük krize sürüklendiğini savunan Tutdere, bu krizin araştırılarak alınacak tedbirlerin belirlenmesinin yayınevlerinin ve gazetelerin kapanmasının önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Tüm gruplarda kağıtta dışa bağımlı olundu

Abdurrahman Tutdere, kâğıt krizinin sebebinin SEKA'nın özelleştirilmesine dayandığı belirtti. Sadece kültürel kâğıt grubunu oluşturan baskı yapılabilir nitelikteki yazı ve gazete kağıtları değil, hemen hemen tüm gruplarda kâğıtta dışa bağımlı olunduğunu anlatan Tutdere, "Endüstriyel kâğıt grubunu oluşturan temizlik kâğıtları, dayanıklı ambalaj kâğıdı ve karton fiyatları yükseldi ve kriz derinleşti" dedi.

Son bir yılda kâğıda yüzde 120 zam

SEKA'nın özelleştirilmesinin ardından 800 yerel gazete kapandı. Şimdi de kitap sektörü krize girdi, yayınevleri kapanmaya başladı.



Yılbaşından bu yana gazete kâğıdı fiyatlarına yüzde 60, matbaa giderlerine yüzde 40, kitap kağıdına yüzde 60, birinci hamur kâğıda da yüzde 120 zam geldi.