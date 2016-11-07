Seibert: Almanya Türkiye'ye yaptırım tartışmasına girmeyecek

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'un Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabileceği yönündeki açıklamasına Almanya'dan yanıt geldi. Federal Hükümet Sözcüsü Setteffen Seibert, Almanya'nın Türkiye'ye yaptırım uygulamak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Seibert, "Federal hükümet yaptırım tartışmasına girmeyecektir" dedi. AB'nin Türkiye'ye ilişkin 'ortak ve açık bir tutum' benimsemesinin önemine dikkat çeken Seibert, "Bu nedenle diyalog kanallarının açık tutulması önemli" şeklinde konuştu.

Bu sabah saatlerinde AB büyükelçilerinin AB Bakanı Ömer Çelik ile bir araya geldiğini hatırlatan Seibert, toplantıda Türkiye'de gözaltına alınan ve tutuklananların durumunun da gündeme getirildiğini söyledi. Seibert, "Bu, AB'nin Türkiye'de demokrasi ve çoğulculuktan yana olanlarla dayanışma içinde olduğunun gösterilmesinin en doğru yolu" dedi.

İdam cezası kırmızı çizgi

Ancak Seibert, Türkiye'de idam cezasının yürürlüğe girmesi halinde müzakerelerin AB'ye tam üyelik müzakerelerinin durdurulmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulamasının gündeme gelebileceği yönündeki açıklamaları yaptırım tartışması başlattı. Alman Deutschlandfunk radyosuna konuşan Asselborn, Türkiye ihracatının yarısının Avrupa ülkelerine gerçekleştiğini ve Türkiye'ye yapılan yatırımların yüzde 60'ının Avrupa Birliği'nden geldiğini kaydetti. Türkiye'de son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler ışığında bu ekonomik verilerin Ankara'ya yönelik bir baskı aracı olabileceğini belirten Asselborn, "Belli bir noktadna sonra bu baskı aracını kullanmaktan başka çaremiz kalmayacak" demişti.

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Reuters/DW, BÖ/BS