Şehzadenin sünneti TBMM'de

CHP Milletvekili Çetin Soysal, Şehzade Mehmet'in sünnetini canlandırmak için İstanbul 2010 Kültür Başkenti'ne sunulan 12.5 milyon TL'lik projeyi, TBMM gündemine taşıyacağını söyledi.



Osmanlı padişahı III. Murad'ın, oğlu şehzade Mehmet için 1582'de düzenlediği 52 günlük sünnet şölenini sadece bir gün canlandırmak için 2010 İstanbul Kültür Başkenti Ajansı'ndan 8 milyon 670 bin TL kaynak istendi.



İnşaat işleri yapan Arge Yapı San. Tic. Ltd. Şti adına Murat Dağlı, 12 milyon 565 bin 496 TL toplam bütçeli "Surname" projesi ile 2010 İstanbul Kültür Başkenti Ajansı'na başvuruda bulundu. Dağlı başvurusunda, projeyi şöyle anlattı: "Bundan 426 yıl önce aynı mekânda gerçekleştirilmiş olan geçit ve gösteriler yeniden canlandırılacak; mehteriyle, saz ve mutrıp heyetiyle zamanın şarkılarını icra eden müzisyenler eşliğinde ünlü kitaptan (Surname-i Humayun) seçilmiş 750 karakter, iki saate yakın bir süre özel olarak kurulacak tribünlerde oturan seyircilere ünlü düğünden seçmeler sunacak. Gösteri alanına girenler kendilerini 16. yüzyıl sonlarının İstanbul'unda bulacak." Dağlı, projeyi hayata geçirebilmek için ajanstan projenin yüzde 69'una denk gelen 8 milyon 670 bin 192 TL tutarında destek istedi.



'Bir getirisi yok'



Bu talep, alt komitelerden geçti ve ajansın eski genel sekreteri Eyüp Özgüç tarafından Yürütme Kurulu'na sunuldu. CHP Milletvekili Çetin Soysal, 2010 Ajansı'nın 2 milyar liralık bütçesinin şeffaf yönetilmediğini savunarak, "Projenin İstanbul'a getirisi ne olacak ki para veriliyor. Bu büyük bir skandaldır. Konuyu TBMM gündemine taşıyacağım" dedi.



Osmanlı hazinesini zorlamıştı



29 Mayıs 1582'de başlayıp 19 Temmuz 1582'de sona eren sünnet şöleni, Osmanlı Devleti'nin para sıkıntısı çektiği, enflasyonun ve hayat pahalılığının yaşandığı bir dönemde yapılmıştı. Tarihi kaynaklarda sünnet şöleni için 50 yük akçe çıkarıldığı yazılmıştı.

