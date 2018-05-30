Şehzadeler Belediyesi'nden gerginlik açıklaması

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler Belediyesi yetkilileri, İYİ Parti\'liler ile belediye görevlileri arasında yaşanan seçim standı gerginliğiyle ilgili yazılı açıklama yaparak, olayın üzücü olduğunu, her iki tarafın konuşup anlaşmaya vardığını ifade etti.

İYİ Parti Manisa 3. sıra milletvekili adayı Hasan Eryılmaz\'ın Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nın karşısındaki özel mülkiyete kiralayarak kurduğu seçim standında, dün (salı) akşam saatlerinde, Şehzadeler Belediyesi İmar Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri geldi. Standı kaldırmak isteyen belediye görevlileri ile İYİ Parti\'liler arasında arbede yaşandı. İYİ Parti\'nin standının İmar Kanunu\'na aykırı olduğu belirtildi.

PORTATİF STANT KURULACAK

Yaşanan gerginlikten sonra Şehzadeler Belediyesi yazılı açıklama yaptı, yaşanan gerginlikten dolayı duyulan üzüntü dile getirildi. Yapılan yazılı açıklamada, İYİ Parti tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nın karşısındaki alana 3194 sayılı İmar Kanunu aykırı olarak uygunsuz yapı kurulduğuna dair vatandaşlardan şikayetler geldiği, bunun üzerine belediyenin İmar Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alanda tespit çalışması yapılmak istendiği belirtilerek, \"Konuyla ilgili olarak parti yetkilileri tarafından Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik\'e ulaşılmış, kendisi de konunun detaylıca incelenmesi açısından teknik ekibe 1 gün süre verilmesi talimatını vermiştir. Bu esnada partililer tarafından zabıta ve imar personelimizin tespit çalışmaları sözlü ve fiili olarak engellenmiş ve ortaya hepimizi üzen görüntüler çıkmıştır. Yaşanan bu üzücü hadiselerden sonra akşam saatlerinde Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ile İYİ Parti yetkilileri arasında yapılan ikili görüşmeler sonucunda İmar Kanununa aykırı olan yapının ivedilikle kaldırılması, yerine de 3194 sayılı İmar kanununa aykırı olmayacak portatif stant kurulması noktasında karar verilmiştir. Ayrıca yaşanan tatsız hadiseler ile ilgili karşılıklı olarak şikayetlerden vazgeçilmiştir\" denildi.



FOTOĞRAFLI