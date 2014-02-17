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Şehzade Mustafa'nın veda mektubu: Bu yalan dünyadan göçüp gittim

Şehzade Mustafa'nın cebinde mektbununu bulan Kanuni Sultan Süleyman, oğlunun yazdıklarıyla şaşkına dönüyor

17 Şubat 2014 14:15

“Muhteşem Yüzyıl”da katledilen Şehzade Mustafa’nın yazdığı veda mektubu, çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümde babasının eline geçecek. Sultan Süleyman’ı derinden etkileyecek o mektup: Hünkarım, Ey canum babam. Bu satırları okuduğunuza göre siz kendi kalbinizi söküp attınız. Bense bu yalan dünyadan göçüp gittim. Size bir babanın evladına kıydığı bu zalim dünyayı bırakıyorum. Zira ikbal ve iktidar uğruna babasının canına kastetmiş bir zalim olarak yaşamaktansa, bir mazlum olarak ölmeyi yeğlerim.

 

Cihangir'in feryadı

 

Cihangir’in feryadı: “O seni çok sevdi baba” Mustafa'nın en yakınlarından olan ve idam sırasında babası tarafından ava gönderilen Cihangir ise durumu anlayıp ordugaha dönüyor.Döndüğünde gördüğü manzara karşısında hüzne boğulan Cihangir'in babasına ; Bana yalan söyledin. Bir mazlumun canına kıydın, O seni çok sevdi” feryadı tüm ordugaha yankılanıyor.
 

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