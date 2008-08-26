Şehrin yeni miniği

HYUNDAI I10 1.1 LT SELECT OTM.



Şehir içi trafiği artık içinden çıkılmaz bir hal aldı. Sürücüler trafikte saatlerini harcıyor, sinirler gerilip beklemek eziyete dönüşüyor. Bu sıkışıklığın içinde herkes evine ya da işine bir an önce ulaşmanın hayallerini kuruyor. İşte bu tip durumlarda hayatı biraz olsun kolaylaştıracak araçlardan biri olan Hyundai i10, yeni çözümler sunuyor.

Küçük yapısı sayesinde her yerden sıyrılabilen, otomatik şanzımanı sayesinde konfor sunan, en dar park alanlarına bile girebilen ve şehir içi kullanımlarda çevik olmasını sağlayan motoruyla i10 sıkışık trafiklerin en iyi ilaçlarından biri olacak gibi görünüyor.







Hyundai i10’un tasarımı aslına bakarsanız son derece yalın ve düz çizgilerin hâkimiyetinde. Sert çizgiler yerine otomobilde maliyetleri de aşağıya çekebilmek için düz çizgiler tercih edilmiş. Düz çizgilere sahip olmasına rağmen son derece sevimli görünmeyi başaran i10, gülen yüzüyle gittiği yollara da neşesini götürüyor.

Sevimli yapı aynı şekilde iç mekânda da aynen devam ediyor. Hyundai çizgilerinden oldukça farklı olan bir iç mekân tasarımı ile karşımıza çıkan i10, küçük olmasına rağmen iç mekânında boyutlarından beklenmeyecek kadar geniş bir yaşam alanı sunuyor. Elbette çok geniş değil ama öndeki iki kişi omuz omuza bir yolculuk da yapmıyor.







Kumanda elemanlarının son derece derli toplu olduğu iç mekânda, görüş açıları konusunda da can sıkan bir durum yaşanmıyor. Direksiyon simidi bu küçük kokpit tasarımına biraz aykırı bir görünüm oluştururken, havalandırma sisteminin düğmelerine de oldukça büyük bir alan ayrılmış. Birbirine geçmiş birçok farklı bölümden oluşmuş gibi bir izlenim bırakan kokpit tasarımında, sunulan eşya gözleri de beklentileri karşılıyor. En azından bardaklıkları küçük eşyalar için kullanabiliyor olmak bile önemli bir avantaj. Küçük bir torpido gözünün sunulduğu iç mekânda büyük göstergeler ve büyük bilgi ekranı da hayatı kolaylaştıran detaylar arasında yer alıyor.

Sürüş pozisyonu küçük bir otomobilin içinde olmanın getirdiği daralma hissinin önüne geçildiği zamanlarda sorunsuz bir şekilde ayarlanabiliyor. Koltuk minderlerinin geniş yapısı ve yan desteklerinin yok denecek kadar az olması ise bir dezavantaj. Özellikle biraz hızlı girilen virajlarda koltuklar gereken tutunmayı sağlayamıyor. Fiyatları 21 bin 200 YTL ile 25 bin 100 YTL arasında değişen i10, keşke biraz daha ucuz olmayı başarabilseymiş diye düşündürüyor.

Küçük sınıf otomobillerle aynı fiyata sahip olan i10 kendi ürün gamı içinde yer alan Getz ya da Accent Era ile bile fiyat rekabetine giremeyerek bir yara daha alıyor. Öyle ki Getz 23 bin, Accent Era ise 24 bin YTL’ye yaklaşan bir fiyat etiketine sahip. Daha fazla yaşam alanı sunan bu iki otomobilin fiyatı neredeyse i10 ile aynı.

Tamam, bu otomobil hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmış küçük ölçülere sahip olan bir araç olabilir ama fiyatı da bu ölçüde yüksekte kalıyor. 3565 mm uzunluğunda, 1595 mm genişliğinde, 1540 mm yüksekliğinde olan i10’un bagaj hacmi ise 225 lt. Bu bagaj uzun süreli yolculuklar için yeterli olamaz ama şehir içi kullanımlarında da tüm beklentilere cevap verebilir. Ayrıca i10’nun arka koltuklarının yatırılması da gerekli durumlarda önemli bir avantaj sağlıyor.









Motoru sadece 66 HP üretiyor

Motor kaputunun altında 1086 cc hacminde küçük bir ünitenin görev aldığı i10, 4 silindirli ve 12 supaplı motoruyla sırtında sadece 1030 kg’ı taşıyor. 66 HP güç üreten MPI çok noktadan enjeksiyon sisteminin kullanıldığı motora dört ileri oranlı bir otomatik şanzıman eşlik ediyor. Bu ikilinin uyumunun ardından ortaya çıkan tablo performans yerine hayatı kolaylaştıran bir konfor sağlıyor.

Beklediğimizden daha sessiz bir çalışma karakterine sahip olan motor ve şanzıman kombinasyonu ile i10 sol şerit araçlarından biri olmaktan vazgeçmiş görünüyor. Hatta fabrika verilerine göre küçük motor ve otomatik şanzıman seçeneği ile i10’un son hızı 142 km/s. Yani birçoğumuz için otoyol üzerinde neredeyse normal ilerleme hızı bile değil. Durum böyle olunca i10 bu sonuçlar eşliğinde de şehir yollarının dışına çıktığında kendini bir kurdun önüne atılmış koyun gibi hissedebilir diye düşünüyoruz.

0-100 km/s hızlanma sonuçlarına bakıldığında bu durum daha net şekilde ortaya çıkıyor. Birçok otomobil bu süre içinde neredeyse 160 km/s hıza ulaşırken, i10 hala 100 km/s’ye bir an önce çıkmaya çalışıyor. Elbette bu otomobilden yırtıcı bir performans beklemek haksızlık olur. Ancak kardeş modelleri ile bile aynı fiyata sahip olan bu şehir içi kullanımlar için tasarlanmış aracın biraz daha hızlı olacak bir motoru hak ettiği de gerçek.

Esneklik değerleri konusunda da otomatik şanzımana sahip olmasına rağmen biraz yavaş kaldığını düşündüğümüz i10, yakıt tüketimi konusunda ise yüzleri güldürerek ne için tasarlandığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Küçük hacimli dizel motorları bile kıskandıracak kadar iyi bir sonuçla karşılaştığımız i10 bu disiplinde tam puan almayı başarıyor. Onun işi hızlı olmak değil yol konforunu artırmak, küçük yapısı ile aralardan sıyrılmak ve park sorununun biraz önüne geçerek sürücüsünün hayatını kolaylaştırmak.

Önde McPherson arkada ise çift bağlantılı torsiyon çubuklu bir sistemin görev yaptığı süspansiyon da bu otomobilin yaratılış amacını destekliyor. Darbe emiş konusunda yetenekli olan i10 zaten yol tutuş konusunda da bilinçli olmaktan vazgeçilmediği sürece bir sorun yaratmıyor. Girdiğimiz kısa ve sert virajlarda izine sadık kalma konusunda elinden geleni yaptığını gördüğümüz i10, büyük bir sorunun bulunmadığı yönlendirme yeteneği de beğeni topluyor

SONUÇ / Murat TOSUN

Özellikle kadınların ilgisini çekmesini beklediğimiz i10 sevimli görünümü ve kolay kullanılan, boyutlarına göre geniş olan iç mekânı ile şehrin yeni trafik çözümlerinden biri olacak gibi görünüyor. Kolay park edilen, otomatik şanzımanı ile konforunu artıran ve yakıt tüketimi ile cep yakmayan i10 bu nedenle tam tasarlandığı gibi bir şehir aracı olmuş. Fiyatının biraz yüksek olması ve performans açısından yetersiz kalması ise aracın olumsuz eleştiri toplayan yönlerinden...

Artıları

Sevimli tasarım, derli toplu iç mekân, beklenenden iyi yaşam alanı

Eksileri

Performans, fiyat, aykırı görünen direksiyon simidi

Fiyat: 25.100 YTL



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