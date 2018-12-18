“Şehrin İyi Hali” ile 2 bin 600 genç iyiliği yaymak için gönüllü oldu

İstanbul,18 Aralık (DHA) - Akbank’ın üniversiteli gençlerle hayata geçirdiği “Şehrin İyi Hali” projesine bu yıl, 26 ilden 2 bin 600 genç iyiliği yaymak için gönüllü oldu.

Dokuz bin üniversiteli gencin başvuru yaptığı proje kapsamında 2 bin 600 gönüllü genç, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren on sivil toplum kuruluşu iş birliğiyle Türkiye genelinde yürütülen 70 farklı topluma katkı projelerinde yer alarak, kalplere dokunan iyilikler yaptı.

Akbank bu yıl projeye beş yeni sivil toplum kuruluşu daha dahil ederek, toplamda 10 STK iş birliği ile sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi. Gençler; Toplum Gönüllüleri (TOG), TURMEPA, HAÇİKO, Yedikule Hayvan Dostları, Hayat Sende, DEM, Darülaceze Başkanlığı, Çorbada Tuzun Olsun, Down Sendromu Derneği ve Özel Olimpiyatlar Türkiye Dernekleri iş birliği ile okul boyama, engellilerle spor etkinlikleri, yaşlılarla hobi atölyeleri, devlet koruması altındaki gençlerle birlikte vakit geçirebilecekleri etkinlikler, kıyı temizliği, sokakta yaşamak zorunda kalanlara çorba dağıtımı, barınak hayvanlarının bakımı, işaret dili atölyesi gibi 26 farklı ilde birbirinden farklı 70 sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak, iyilikler gerçekleştirme fırsatı buldu.

2015 yılında 400, 2016 yılında 500, 2017 yılında 1000, 2018 yılında 2 bin 600 üniversiteli gencin katılımıyla hayata geçen proje için Akbank, 2019 yılında daha fazla STK işbirliği ve gönüllü gencin katılımıyla etki alanını daha da genişletmeyi hedefliyor. (Fotoğraflı)