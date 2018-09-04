'Şehrin Işıkları' uluslararası arenada

BURSA, (DHA) - ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin (UEDAŞ) fotoğraf yarışması \'Şehrin Işıkları\', bu yıl ilk kez uluslararası alanda, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımına açıldı. Adaylar, yarışmaya en fazla 5 fotoğrafla katılabilecek.

UEDAŞ\'ın \'Şehrin Işıkları\' isimli fotoğraf yarışmasına başvurular başladı. Limak Holding bünyesinde faaliyet gösteren, enerji sektörünün önemli şirketlerinden UEDAŞ tarafından yarışma, bu yıl 6\'ncı kez düzenleniyor. Düzenlenmeye 2013 yılında başlanan yarışma, sektörde ilk olma özelliği taşıyor. \'Gece\' ve \'ışık\' temasıyla gerçekleştirilecek yarışmaya, profesyonel ve amatör olarak fotoğrafla ilgilenen herkes katılabiliyor. Tüm dünyadan fotoğrafların kabul edileceği yarışmanın 15 Ağustos\'ta başlayan başvuruları, 30 Eylül\'e kadar devam edecek. Yarışmaya katılmak isteyenler, \'www.uedas.com.tr/sehrinisiklari\' internet adresinden başvuru yapabiliyor. Yarışmanın kazananı 3 Ekim günü belli olacak.

\'GECE\' VE \'IŞIĞI\' EN İYİ ANLATAN ÖDÜLLENDİRİLECEK

Şehrin ışığının en iyi yansıtıldığı fotoğrafın sahibine akıllı telefon hediye edilecek. Yarışmada, ikinci olan tablet bilgisayar, üçüncü seçilen ise fotoğraf makinesiyle ödüllendirilecek. Jüri değerlendirmesinden geçerek seçilen \'en güzel 50 fotoğraf\', yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sergilenecek.

UEDAŞ tarafından bu yıl 6\'ncısı düzenlenen yarışmaya, geçen yıl 3 bin 821 kişi başvurmuştu. Dereceye giren 50 fotoğraf, UEDAŞ\'ın hizmet bölgesi olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova\'nın yanı sıra Ankara ve İstanbul\'da da sergilenmişti.



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