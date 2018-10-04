Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması'na rekor başvuru

BURSA,(DHA)-BU yıl ilk kez uluslararası katılıma açılan ve beş kıtadan başvurunun yapıldığı UEDAŞ’ın geleneksel hale getirdiği \'Gece ve Işık\' temalı \'Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması\' sonuçlandı. 5 bin 204 başvuru ile yarışma tarihinin başvuru rekoru kırıldı.

UEDAŞ’ın sektörde bir ilke imza attığı ve gelenekselleşen, \'Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması\' bu yıl ilk kez uluslararası katılıma açıldı. Avustralya, Tayland, Kıbrıs, Amerika, İran, Slovenya, Hindistan, Suudi Arabistan, İspanya, Azerbaycan, İtalya, Portekiz gibi ülkelerden gelen fotoğraflar seçici kurul tarafından titizlikle değerlendirildi. İlk üçün Türkiye’den çıktığı yarışmada, çeşitli ülkelerden gelen fotoğraflar da dereceye girerek ilk 50 fotoğraf arasında sergilenmeye hak kazandı.

BAŞVURU REKORU KIRILDI

\'Gece ve Işık\' temasıyla düzenlenen \'Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması\' her yıl amatör veya profesyonel binlerce fotoğraf tutkununu bir araya getiriyor. Yarışmaya bu yıl 15 Ağustos – 30 Eylül tarihleri arasında 5 bin 204 başvuru geldi. Geçtiğimiz yıl 3 bin 821 başvuruya sahne olan yarışmada başvuru sayısında yüzde 36’lık bir artış gerçekleşerek, yarışma tarihinin başvuru rekoru kırıldı. En fazla 5 fotoğrafla katılan yarışmacılar dereceye girebilmek için mücadele etti. Yarışmada birincilik ödülü son model bir akıllı telefon olurken, ikincilik ödülü tablet bilgisayar, üçüncülük ödülü ise dijital fotoğraf makinesi oldu.

Sokak ve Belgesel Fotoğrafçısı Engin Güneysu, Fotoğrafçı ve Gezgin Hasan Kasapoğlu, Fotoğraf Öğretmeni Mustafa İpek ve Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce’den oluşan seçici kurul, dereceye giren 50 fotoğrafı belirledi. Şehrin ışığını en iyi yansıtan fotoğrafın sahibi Kocaeli’nden Onur Kuter Seka olurken, Ankara’dan Ahmet Harmancı ikinci, Adana’dan Ayhan Maraşlı ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girme başarısı gösteren 50 fotoğraf ise kasım ayından itibaren Ankara ve İstanbul’un yanı sıra, UEDAŞ’ın hizmet illeri olan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova gibi çeşitli illerde sergilenecek.

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