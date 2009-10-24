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Kültür-Sanat

Şehrin caz hali

Joe Lovano Us Five, 19. Akbank Caz Festivali dâhilinde Cemal Reşit Rey’de unutulmaz bir konser verdi.

24 Ekim 2009 03:00

Joe Lovano Us Five, 19. Akbank Caz Festivali dâhilinde Cemal Reşit Rey’de unutulmaz bir konser verdi. Klasik cazı modern ritimlerle harmanlayan grup konser sonunda dakikalarca alkışlandı. Grammy ödüllü Joe Lovano, sahneye dört siyahî sanatçıyla çıktı. Grup perküsyon kullanmak yerine iki davul tercihinde bulundu. Böylece daha hareketli ritimlerle çaldı.

Joe Lovano Us Five, saat 20.00’de sahneye çıktı. Lovano’nun uzun saksafon solosuyla konser başladı; ardından diğer grup üyeleri de parçaya katıldı ve ilk parça konserin geneline göre daha muhafazakâr olan bir 1950’ler cazıydı. İlk parça yirmi dakikaya yakın sürdü.

Joe Lovano Us Five’ın gece boyunca çaldığı parçalar 15 dakikanın üzerinde sürdü; ancak parçalar en az dört-beş bölümden oluşuyordu. Bu da parçaların Dream Theater’daki gibi uzun ama sıkıcı olmamasını sağlıyordu. Parça geçişleri seyircilerin alkışları eşliğinde sert suslarla gerçekleşti.

Konserin en eğlenceli bölümleri baterist Francisco Mela ve Otis Brown’un dakikalarca süren bateri düelloları oldu. Grup beş kişilik olmasına rağmen iki kişilik sololardaki başarısıyla dikkat çekti.

Konser sonunda seyirciler dakikalarca Joe Lovano Us Five’ı ayakta alkışladı; öyle ki Joe Lovano grup üyelerini tanıtırken bile alkışlar kesilmedi. Grup bis yapmak üzere tekrar sahnedeki yerini aldı. Gecenin kapanışı bir John Cale parçasıyla gerçekleşti.

Yazı: Can Barış  Çevik (MİHA)

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