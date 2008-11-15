Şehre uzak, bir o kadar yakın



Şehir merkezindeki hayatlarını bırakıp huzurlu ve sakin bir ortamda yaşamlarını sürdürmeyi tercih eden aile, yeni idealleri için mimar Dârâ Kırmızıtoprak imzasını taşıyan evlerinde, her sabah Karadeniz’in dalgalarına uyanıyorlar.



Kilyos’ta konumlanan Marenegro Vilları’ndaki bu evde, iyi eğitimli, modern, özenli ve yenilikçi, ortak bir geçmiş yaratabilmiş, geleceğini programlamış bir çift ile iki çocukları ve hizmetli personel yaşıyor. Şehirden uzak bahçeli yaşamı, toprakla ve denizle ilişkiyi, açıkçası tatil ortamını yaşamlarına katmak isteyen bir aile onlar. Antikalar ve sanat eserleri yaşamları- nın içinde, vitrinlerinde değil.



Evin plan şeması, mimar Dârâ Kırmızıtoprak ve ekibi tarafından tüm bu kıstaslar göz önüne alınarak, tüm fertlerin özel yaşam alanları nın olduğu, ortak alanların yaratıldığı, dostlarıyla ortak kültürlerini, anlayışlarını ve hayatlarına gösterdikleri özeni ifade eden, dışa dönük mekânlar yaratmak üzerine kurulmuş. “Ne şanslıyız ki bunun için yeterli metrekare vardı” diyor mimar Dârâ Kırmızıtoprak projeyle ilgili olarak. Bahçe, havuz, gölgelik, barbekü, oyun alanı, kameriye, otopark gibi keyfi ve fonksiyonel dış mekân alanlarıyla birlikte ev yaklaşık 800 m2lik bir alana yayılıyor, kuzey sınırı ise alabildiğine mavi Karadeniz.



“Bu almış başını mutluluğa giden ailenin tam da olgun devresinde bir mimari konsept oluşturmak, bir profesyonel için gerçekten doyulmaz bir zevk. Ne istediğini ve istemediğini gayet net tarif edebilen, kadın-erkek dengesinin ve rollerinin hakkını veren, anıların, biriktirilenlerin, birlikte olma kültürünün yansıtıldığı öne çıkmayan sessiz bir art deco altyapı” diye sürdürüyor sözlerini mimar. Kullanıcılar bu duygularının ve özenle korudukları, özel



olarak paylaştıkları evlerinin felsefesini, Archi Couture çalışmaları yla tanıdıkları mimar Dârâ Kırmızıtoprak’a emanet etmekten en ufak bir kuşku duymamışlar.



Ev, çatı katı ile birlikte toplam dört kata yayılmış. Giriş katında, dekorasyonu aile yadigarı değerli mobilya ve antika aksesuarlarla zenginleştirilmiş resmi bir ana salonla birlikte, aile büyükleri ve aile dostu yakın misafirler için hazırlanmış iki adet misafir odası ve geniş bir misafir banyosu yer alıyor.



Bodrum kat, ailenin birlikte zaman geçireceği, hayatın ritminin değerli anlarda yakalanacağı, bahçe ve denize akan bir yaşam için tasarlanmış. Ev sahibesi, özellikle ailesi için yemek yapmaktan büyük keyif aldığı ve bu konuda hayli maharetli olduğu için, tam gönlüne göre, hayatı n tam da ortasında profesyonel bir mutfak istemiş.



Saydam sürme kanatlarla günlük yaşam ve çalışma alanına deniz ve göğün sonsuz maviliğine açılan mutfak, ev hayatının kalbi gibi kurgulanmış. Bu katta ayrıca, servis alanları ve bahçedeki açık havuzla birleşen bir kapalı havuz oluşturulmuş. Birinci katta ebeveyn yatak odası süiti ve evin küçük kızının yatak odası yer alıyor. Evin genç delikanlısı için ise, çatı katının tamamında, kendine ait özel bir dünya yaratılmış.



Tasarım ve uygulama projeleri süreci yaklaşık üç ay süren evin hayata geçirilmesi için gerekli imalatlar altı ayda tamamlanmış. Sonuçta, evin dekorasyonunda kullanılan mobilyalar, vitrifiyeler, aydınlatma elemanları, mutfak ve dolap sistemleri, renkleri ve formlarıyla dengeli, sessiz ama gösterişli bir bütün oluşturmuşlar.



Künye

Proje ve uygulama: Mimar Dârâ Kırmızıtoprak.

Evin yeri: Kilyos, İstanbul.

Evin büyüklüğü: Bahçe içinde 3 katlı villa.

Mobilya ve aksesuarlar: Moda Bagno, Ralph Lauren, Mozaik.

